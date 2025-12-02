Fred estreia como técnico na base do Fortaleza: “Só tenho a agradecer”

A partida marcou o primeiro jogo oficial de Fred à beira do campo desde que assumiu a nova função. Sob sua orientação, o Fortaleza apresentou domínio das ações ofensivas e controle do ritmo. Dessa forma, confirmou na prática a preparação feita antes do início da competição na Capital Federal.

Ídolo do Fluminense , Fred iniciou oficialmente sua trajetória como treinador. O ex-jogador estreou com o pé direito no comando da base do Fortaleza e venceu o Vila Nova por 4 a 1, pela Supercopa Capital Sub-17. O time comandado pelo eterno camisa 9 tricolor, aliás, demonstrou intensidade, organização e um forte desempenho coletivo.

“O mérito deve ser totalmente atrelado aos atletas. Estamos com poucos dias de trabalho e os jogadores já estão em seu terceiro treinador no ano. A comissão anterior realizou um excelente trabalho e, com a nossa chegada, implementamos um método totalmente diferente e eles conseguiram executar com perfeição. Só tenho a agradecer por tudo o que fizeram, com bola e sem bola”, disse Fred.

A goleada na estreia da competição reforça o bom início do novo treinador e projeta confiança para a sequência da temporada. Afinal, também marca o começo de um novo ciclo no desenvolvimento dos jovens talentos do Fortaleza. O Leão volta a campo na próxima quinta-feira (4), às 10h (de Brasília), diante do Guarani, no Estádio Bezerrão, pela segunda rodada da Supercopa Capital Sub-17.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.