Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense tem expectativa de contar com Cano na Copa do Brasil

Fluminense tem expectativa de contar com Cano na Copa do Brasil

Atacante está em recuperação de uma lesão no joelho direito. Apesar de ter perdido muitos jogos, o argentino é o artilheiro do time, com 20 gols
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense se esforça para recuperar Germán Cano e ter o atacante na Copa do Brasil. O argentino não joga desde o dia 29 de outubro, na vitória sobre o Ceará, no Brasileirão, devido a uma lesão no joelho direito. No entanto, não faltou trabalho, tendo em vista que o jogador realiza tratamento integral e intensivo no departamento médico.

A dedicação de Cano tem surtido efeito. No último domingo, o atacante chegou a realizar atividades específicas no campo do CT Carlos Castilho. No entanto, ainda separado do restante do elenco. Já na segunda-feira, seguiu com a recuperação no departamento médico sem ir ao gramado.

LEIA MAIS: Soteldo pode ganhar chance e se colocar como “solução” para Copa do Brasil

Ainda não há como cravar a presença de Cano nos jogos contra o Vasco, pelas semifinais da Copa do Brasil. Entretanto, a expectativa do próprio atacante é de estar à disposição de Zubeldía na reta final da temporada.

Até o primeiro clássico com o Vasco, Cano terá mais nove dias de preparação. Caso o Fluminense avance para a decisão, as partidas serão disputadas nos dias 17 e 21. O argentino é o artilheiro do Tricolor na temporada com 20 gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar