Fluminense tem expectativa de contar com Cano na Copa do Brasil

Atacante está em recuperação de uma lesão no joelho direito. Apesar de ter perdido muitos jogos, o argentino é o artilheiro do time, com 20 gols / Crédito: Jogada 10

O Fluminense se esforça para recuperar Germán Cano e ter o atacante na Copa do Brasil. O argentino não joga desde o dia 29 de outubro, na vitória sobre o Ceará, no Brasileirão, devido a uma lesão no joelho direito. No entanto, não faltou trabalho, tendo em vista que o jogador realiza tratamento integral e intensivo no departamento médico. A dedicação de Cano tem surtido efeito. No último domingo, o atacante chegou a realizar atividades específicas no campo do CT Carlos Castilho. No entanto, ainda separado do restante do elenco. Já na segunda-feira, seguiu com a recuperação no departamento médico sem ir ao gramado.