Flamengo x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro busca cravar título do Brasileirão nesta quarta-feira, enquanto o Vovô segue na fuga contra o rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Depois da conquista da Libertadores no último sábado (29), o Flamengo tem a possibilidade de levantar a taça do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3/12). Para isso, o Rubro-Negro precisa de apenas uma vitória para não depender de outros resultados contra o Ceará, às 21h30, no Maracanã, pela 37ª e penúltima rodada da competição nacional. Ou seja, depende apenas de si. O time rubro-negro soma 75 pontos, cinco a mais que o vice-colocado Palmeiras. Do outro lado, o Vozão também tem um objetivo: escapar da zona de rebaixamento. A equipe cearense, afinal, ocupa a 14ª colocação, com 43 pontos, e precisa dos três pontos. Será um duelo decisivo para ambos os lados.

Onde assistir A partida entre Flamengo e Ceará, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, terá a transmissão da Globo e do Premiere. Como chega o Flamengo Apesar do clima leve e de festa, o Flamengo ainda tem a missão de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O time precisa de apenas um triunfo para levantar mais uma taça na competição nacional. Além disso, a vitória torna-se importante por conta do planejamento do clube para a Copa Intercontinental. Caso não consiga ser campeão, terá de jogar com força máxima três dias antes da partida contra o Cruz Azul, no Catar. Para dentro de campo, o Flamengo não ganhou novos desfalques nos últimos dias, mas o técnico Filipe Luís pode rodar o elenco por conta do desgaste físico das partidas recentes. O atacante Pedro é baixa certa e não deve atuar neste meio de semana. Por outro lado, Léo Ortiz e Allan trabalham para reforçar o time. Plata, suspenso na final da Libertadores, volta a ficar à disposição. Como chega o Ceará Do outro lado, o Ceará vive uma situação completamente diferente. Assim como o rubro-negro, o Vozão também precisa dos três pontos para ficar mais tranquilo na fuga contra o rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, o time cearense venceu um jogo, empatou e perdeu dois jogos. A situação é complicada, mas quer colocar uma “água no chopp” no Flamengo.