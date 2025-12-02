Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo pode superar últimos campeões brasileiros em pontuação

Clube carioca tentará confirmar o título nesta quarta-feira (3), contra o Ceará, no Maracanã, pela penúltima rodada da competição
O Flamengo está muito perto de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time basta vencer o Ceará nesta quarta-feira (3), no Maracanã, pela 37ª e penúltima rodada da competição. Com 75 pontos a duas rodadas do fim da competição, o Rubro-Negro poderá chegar no máximo a 81 pontos. Com isso, superaria, por exemplo, as pontuações de Botafogo (79) e Palmeiras (70), campeões do Brasileirão em 2024 e 2023, respectivamente.

A equipe sob o comando de Filipe Luís não conseguiria ultrapassar as pontuações do Atlético-MG, campeão em 2021 com 84 pontos, e do próprio Flamengo, que alcançou 90 pontos em 2019, quando teve uma campanha histórica.

Até o momento, o Cruzeiro detém o maior número de pontos de um campeão brasileiro, com 100 pontos, em 2003. Contudo, naquela ocasião, o Campeonato Brasileiro tinha 24 participantes, ou seja, 46 jogos. Por outro lado, o clube que menos pontos registrou em uma edição do campeonato no atual formato foi justamente o Flamengo, em 2009, com apenas 67 pontos.

Além da partida contra o Ceará, o Flamengo também enfrenta o Mirassol, pela última rodada do Brasileirão, no Maião, interior de São Paulo. Se estiver com título garantido, o Rubro-Negro possivelmente vai jogar com time reserva, já que depois deste jogo precisa viajar para o Catar, onde enfrenta o Cruz Azul, do México, pela Copa Intercontinental.

Se vencer o Cruz Azul, o Fla enfrenta o Pyramids, do Egito, três dias depois. O vencedor desse confronto decide o título do Intercontinental contra o PSG, da França, no dia 17.

