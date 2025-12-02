Flaco López vive pior jejum no Palmeiras desde 2023

Titular absoluto de Abel Ferreira, argentino acumula quase 50 dias sem marcar e revive sequência de oscilações já conhecidas no Verdão / Crédito: Jogada 10

A temporada de Flaco López no Palmeiras tem sido marcada por contrastes. Importante taticamente para Abel Ferreira e protagonista em diferentes momentos do ano, o atacante volta a enfrentar uma fase difícil, com oscilações que acompanharam suas primeiras temporadas no futebol brasileiro. O argentino de 24 anos soma 11 partidas desde que retornou de sua primeira convocação para a seleção principal da Argentina, mas apenas um gol marcado nesse período. O jejum mais recente já chega a 47 dias. Sua última comemoração foi no dia 15 de outubro, quando deixou sua marca na goleada por 5 a 1 sobre o RB Bragantino. De lá para cá, acumulou dez jogos sem balançar as redes e apenas uma assistência, registrada no clássico diante do Santos.

Apesar da fase pouco produtiva, Flaco permanece entre os titulares do Verdão. Ele iniciou nove dos últimos dez compromissos, ficando fora apenas da formação inicial justamente no confronto com o Santos, já que havia retornado do amistoso pela seleção argentina. Mesmo assim, entrou no intervalo e atuou toda a etapa final no clássico. Jejum de gols não é novidade para Flaco A irregularidade de Flaco não é novidade. Desde que desembarcou no clube, em 2022, o centroavante alternou períodos de grande impacto com longos períodos sem gols. É verdade que ele marcou logo no terceiro jogo, contra o Ceará. Mas a empolgação inicial rapidamente deu lugar a uma série de atuações discretas e oportunidades perdidas. Entre agosto e novembro daquele ano, passou quase quatro meses sem marcar, fase que incluiu chances desperdiçadas em momentos decisivos, como na semifinal da Libertadores daquele ano contra o Athletico-PR. Em 2023, viveu seu ano mais irregular. Mesmo compondo boa dupla com Endrick, encarou seu maior jejum com a camisa alviverde: 15 partidas consecutivas sem gols entre abril e agosto. No fim da temporada, outro momento complicado, com nove jogos em branco até voltar a marcar na virada sobre o Botafogo. O roteiro se repetiu em 2024. Depois de brilhar no Paulistão, do qual foi artilheiro com dez gols, o argentino atravessou mais nove partidas sem marcar. A arrancada final, no entanto, o levou ao topo da artilharia do Palmeiras, fechando o ano com 22 gols.