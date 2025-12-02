Festa do título da Libertadores do Flamengo organizada por gringos teve briga de mulheres por chileno

Meio-campistas do Rubro-Negro Carrascal e Pulgar foram os organizadores da celebração pelo tetracampeonato do Flamengo / Crédito: Jogada 10

O elenco do Flamengo promoveu uma celebração para comemorar o tetracampeonato da Libertadores e causou bastante repercussão. Isso porque na festa organizada pelos meio-campistas Jorge Carrascal e Erick Pulgar, que ocorreu na madrugada da última segunda-feira (01/12), teve diversos episódios polêmicos. Entre eles, houve a disputa de duas mulheres que demonstraram interesse pelo volante chileno. Outro suposta ocorrência nesta celebração seria um possível novo affair entre o zagueiro Léo Pereira e a ginasta Flávia Saraiva. Ela também é atleta do Flamengo. De acordo com a página ‘Daily Garotinho’, o zagueiro rubro-negro deixou o evento organizado por Jorge Carrascal acompanhado da ginasta Flávia Saraiva, levantando rumores sobre um possível affair. O suposto envolvimento também chamou atenção pelas notícias recentes de reconciliação com Karoline Lima, sua ex-namorada.

O zagueiro, aliás, evitou aparições públicas sobre a vida pessoal desde o término com Karoline Lima. A influenciadora confirmou o fim do relacionamento no dia 26 de setembro, após cerca de um ano e meio juntos. Contudo, os dois foram vistos juntos em ocasiões recentes, e internautas aguardavam a reconciliação. A celebração reuniu atletas e convidados em grande número, devido até mesmo ao tamanho da celebração — visto que o Flamengo se tornou o primeiro tetracampeão da Libertadores em solo nacional. E para além do suposto novo casal, outros jogadores do clube também aproveitaram para curtir em boas companhias. Ainda de acordo com o perfil de fofoca, Samuel Lino e presentadora Nicole Bahls também demonstraram intimidade e até estiveram de mãos dadas durante a festa.