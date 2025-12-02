Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festa do título da Libertadores do Flamengo organizada por gringos teve briga de mulheres por chileno

Meio-campistas do Rubro-Negro Carrascal e Pulgar foram os organizadores da celebração pelo tetracampeonato do Flamengo
O elenco do Flamengo promoveu uma celebração para comemorar o tetracampeonato da Libertadores e causou bastante repercussão. Isso porque na festa organizada pelos meio-campistas Jorge Carrascal e Erick Pulgar, que ocorreu na madrugada da última segunda-feira (01/12), teve diversos episódios polêmicos. Entre eles, houve a disputa de duas mulheres que demonstraram interesse pelo volante chileno.

Outro suposta ocorrência nesta celebração seria um possível novo affair entre o zagueiro Léo Pereira e a ginasta Flávia Saraiva. Ela também é atleta do Flamengo. De acordo com a página ‘Daily Garotinho’, o zagueiro rubro-negro deixou o evento organizado por Jorge Carrascal acompanhado da ginasta Flávia Saraiva, levantando rumores sobre um possível affair. O suposto envolvimento também chamou atenção pelas notícias recentes de reconciliação com Karoline Lima, sua ex-namorada.

O zagueiro, aliás, evitou aparições públicas sobre a vida pessoal desde o término com Karoline Lima. A influenciadora confirmou o fim do relacionamento no dia 26 de setembro, após cerca de um ano e meio juntos. Contudo, os dois foram vistos juntos em ocasiões recentes, e internautas aguardavam a reconciliação.

A celebração reuniu atletas e convidados em grande número, devido até mesmo ao tamanho da celebração — visto que o Flamengo se tornou o primeiro tetracampeão da Libertadores em solo nacional. E para além do suposto novo casal, outros jogadores do clube também aproveitaram para curtir em boas companhias.

Ainda de acordo com o perfil de fofoca, Samuel Lino e presentadora Nicole Bahls também demonstraram intimidade e até estiveram  de mãos dadas durante a festa.

Ginasta do Flamengo

Flávia Saraiva se tornou um dos nomes mais reconhecidos e relevantes da ginástica brasileira. Medalhista olímpica e representante da modalidade artística desde os 15 anos, ela integra a seleção nacional e coleciona resultados expressivos.

A atleta defende o clube rubro-negro desde 2016 e alcançou o melhor desempenho da carreira nos Jogos Olímpicos de Paris, quando se tornou a segunda brasileira a figurar entre as dez melhores ginastas do mundo.

Tags

flamengo

