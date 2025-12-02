Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estádio da Copa do Mundo terá reinauguração com duelo envolvendo CR7

Partida que reabre o tradicional Estádio Azteca será entre México e Portugal
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O primeiro jogo do Estadio Azteca, após a ampla reforma para a Copa do Mundo de 2026, tem a iminente possibilidade de contar com a presença de Cristiano Ronaldo. Isso porque, de acordo com informação da Federação Mexicana de Futebol (Femexfut), o duelo amistoso que reinaugura o palco da estreia do Mundial será entre México e Portugal.

A partida em questão está marcada para o próximo dia 26 de março, às 22h (de Brasília). Ou seja, menos de três meses até a data prevista para a estreia da Copa do Mundo. A saber, a bola está prevista para começar a rodar no principal torneio entre seleções do planeta em 11 de julho do próximo ano.

Além do compromisso onde os mexicanos devem enfrentar CR7, o selecionado que será uma das sedes do Mundial tem outro desafio contra europeus na Data Fifa em questão. Afinal, o segundo compromisso vai ser contra a Bélgica, garantida na Copa após uma sonora goleada de 7 a 0 sobre Liechtenstein.

“A Direção Desportiva da Seleção Nacional do México confirma Portugal e Bélgica, duas seleções classificadas no Top 10 do ranking da FIFA, como adversárias para a Data FIFA de março de 2026. Este jogo marcará a reabertura do emblemático recinto mexicano (Estádio Banorte), que se tornará em 2026 o primeiro estádio a sediar três Copas do Mundo em toda a história”, detalhou a Femexfut em seu comunicado.

A informação da Federação Mexicana de Futebol vem na semana onde as seleções classificadas saberão seu caminho rumo ao título. Na próxima sexta-feira (5), ocorre o sorteio dos grupos em evento na cidade de Washington, nos Estados Unidos.


Futebol Internacional

