Estádio da Copa do Mundo terá reinauguração com duelo envolvendo CR7

A partida em questão está marcada para o próximo dia 26 de março, às 22h (de Brasília). Ou seja, menos de três meses até a data prevista para a estreia da Copa do Mundo. A saber, a bola está prevista para começar a rodar no principal torneio entre seleções do planeta em 11 de julho do próximo ano.

O primeiro jogo do Estadio Azteca, após a ampla reforma para a Copa do Mundo de 2026 , tem a iminente possibilidade de contar com a presença de Cristiano Ronaldo. Isso porque, de acordo com informação da Federação Mexicana de Futebol (Femexfut), o duelo amistoso que reinaugura o palco da estreia do Mundial será entre México e Portugal.

Além do compromisso onde os mexicanos devem enfrentar CR7, o selecionado que será uma das sedes do Mundial tem outro desafio contra europeus na Data Fifa em questão. Afinal, o segundo compromisso vai ser contra a Bélgica, garantida na Copa após uma sonora goleada de 7 a 0 sobre Liechtenstein.

“A Direção Desportiva da Seleção Nacional do México confirma Portugal e Bélgica, duas seleções classificadas no Top 10 do ranking da FIFA, como adversárias para a Data FIFA de março de 2026. Este jogo marcará a reabertura do emblemático recinto mexicano (Estádio Banorte), que se tornará em 2026 o primeiro estádio a sediar três Copas do Mundo em toda a história”, detalhou a Femexfut em seu comunicado.

A informação da Federação Mexicana de Futebol vem na semana onde as seleções classificadas saberão seu caminho rumo ao título. Na próxima sexta-feira (5), ocorre o sorteio dos grupos em evento na cidade de Washington, nos Estados Unidos.



