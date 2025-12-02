Espanha vence Alemanha e conquista bicampeonato da Liga das Nações Feminina

Claudia Pina decide com dois gols, Vicky López completa o placar e seleção confirma hegemonia diante de mais de 55 mil torcedores em Madri

A Espanha é a campeã da Liga das Nações Feminina. Diante de um Metropolitano lotado, em Madri, com mais de 55 mil torcedores, a equipe venceu a Alemanha por 3 a 0 nesta terça-feira (2) e conquistou o bicampeonato, sendo a única seleção a alcançar esse feito. Claudia Pina voltou a brilhar, marcou dois gols e chegou a oito na competição. Vicky López completou o placar no segundo tempo, coroando mais um título dessa geração histórica.

A Espanha agora soma três conquistas nas últimas quatro finais que disputou: a Copa do Mundo de 2023 e as edições de 2024 e 2025 da Liga das Nações. A única frustração recente foi a eliminação na Eurocopa deste ano, nos pênaltis para a Inglaterra. Ainda assim, o novo ciclo comandado por Sonia Bermúdez começa com força e estabilidade.

A final já prometia equilíbrio após o 0 a 0 no jogo de ida, na Alemanha. Era o duelo da seleção número 1 do mundo contra uma Alemanha, 5ª colocada do ranking, ansiosa para voltar ao topo após quase uma década sem títulos.

A Espanha dominou o primeiro tempo, criou chances claras, mas pecou na finalização. Já na segunda etapa, tomou completamente o controle da partida e não deu espaço para uma reação da Alemanha.

Por fim, o título também confirma a força da nova geração espanhola: Vicky López, de 19 anos, e Claudia Pina, de 23, mostram que ainda têm muito a oferecer. Além disso, Alexia Putellas, referência da equipe, foi eleita a melhor jogadora da competição.