Escalação do Flamengo: Filipe Luís deve fazer mudanças para jogo decisivo

No embalo do título da Libertadores, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (3) contra o Ceará, às 21h30, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro pode conquistar o título brasileiro se vencer o time cearense e, assim, não dependerá de nenhum outro resultado de Palmeiras ou Cruzeiro. Para o duelo, o técnico Filipe Luís fará algumas mudanças por conta de desgaste.

A comissão técnica comandada por Filipe Luís tem elenco praticamente completo para a partida, mas a condição física dos atletas será determinante na escalação. Pedro, lesionado, é o único desfalque certo. Léo Ortiz, que foi relacionado na decisão da Libertadores mas não entrou em campo, ainda é tratado como dúvida no Rubro-Negro.