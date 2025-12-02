Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação do Flamengo: Filipe Luís deve fazer mudanças para jogo decisivo

Mesmo com quase todo elenco à disposição, técnico rubro-negro pode "descansar" jogadores contra o Ceará, nesta quarta-feira
No embalo do título da Libertadores, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (3) contra o Ceará, às 21h30, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro pode conquistar o título brasileiro se vencer o time cearense e, assim, não dependerá de nenhum outro resultado de Palmeiras ou Cruzeiro. Para o duelo, o técnico Filipe Luís fará algumas mudanças por conta de desgaste.

A comissão técnica comandada por Filipe Luís tem elenco praticamente completo para a partida, mas a condição física dos atletas será determinante na escalação. Pedro, lesionado, é o único desfalque certo. Léo Ortiz, que foi relacionado na decisão da Libertadores mas não entrou em campo, ainda é tratado como dúvida no Rubro-Negro.

Uma provável formação do Flamengo tem Rossi; Varela, Danilo (Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta; Lino, Carrascal e Bruno Henrique.

Com 75 pontos, o Flamengo depende apenas de si para conquistar o Brasileirão nesta quarta (3). Uma vitória sobre o Ceará garante a conquista do nono Brasileirão do clube. O Ceará, com 43 pontos, entra em campo ameaçado pela zona do rebaixamento. O Internacional, que abre o Z4, tem 41 pontos.

