Empresa bate recorde de entregas no dia da final entre Flamengo e Palmeiras

Cidades que mais realizaram pedidos no dia da decisão da Libertadores foram Rio de janeiro e São Paulo, sedes do Rubro-Negro e do Alviverde / Crédito: Jogada 10

A decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no último sábado (29/11), em Lima, possibilitou a Ambev alcançar um recorde histórico. Afinal, através do aplicativo Zé Delivery, a produtora de cerveja realizou 500 mil entregas no dia da final. Inclusive, as cidades que mais fizeram pedidos foram Rio de Janeiro, com 25% das vendas, e São Paulo, com 22%. A principal comercialização da empresa e aplicativo de entregas foi a lata de cerveja da Brahma, de 300 ml. Anteriormente, o maior número de entregas do Zé Delivery em um dia foi no Natal, com 466 mil. As estatísticas comprovam a relevância que o aplicativo Zé Delivery conquistou no mercado. Especialmente pela praticidade que fornece aos torcedores por disponibilizar entregas em suas casas e poderem comemorar nos dias das partidas.