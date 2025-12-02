Diniz afirma que faltou contundência para o Vasco contra o Mirassol

Apesar de mais um resultado adverso na Colina, o técnico Fernando Diniz ficou satisfeito com o desempenho do time. O técnico analisou que o Vasco conseguiu superar o adversário nas estatísticas, mas não soube criar oportunidades para ser efetivo no ataque.

O Vasco se despediu de São Januário no Brasileirão com mais uma derrota dentro de casa. Na noite desta terça-feira (02), o Cruz-Maltino perdeu para o Mirassol em sua última partida como mandante no campeonato.

“Obviamente perder de novo em São Januário fica um clima que a gente não gosta, ainda mais depois da vitória que a gente teve contra o Inter. A gente não fez um jogo ruim, pelo contrário. Foi um jogo muito bom, contra um adversário que é muito bom. Se pegar as estatísticas do Mirassol, quase sempre a estatística favorece eles em tudo. Hoje a gente teve a estatística e não soube converter em gol. Eles tiveram duas oportunidades e marcaram. A gente não criou tanta chance clara, mas estávamos sempre perto de criar uma chance, sempre invadindo o último terço do Mirassol. O time jogou bem, mas não foi o suficiente para ganhar”, afirmou.

Na visão de Diniz, o primeiro gol do Mirassol definiu a partida. O treinador apontou alguns erros de posicionamento que o time teve na jogada em que o Leão Caipira abriu o marcador.

“O primeiro gol determinou o resultado do jogo. Foi um lance em que a gente devia estar um pouco mais protegido do que estava. A gente estava aberto, o Paulo Henrique estava aberto, não precisava. Então se a gente tivesse com a linha do jeito que era para estar a gente conseguiria cortar o cruzamento. Foi circunstância do jogo, a gente podia ter feito a falta. Agora que passou tudo fica mais fácil”, ressaltou.

Dá para confiar no Vasco?

Com os confrontos da semifinal da Copa do Brasil próximos, o treinador apontou motivos para o torcedor confiar no Vasco. O treinador admitiu que o time tem oscilado, mas não deixa de evoluir, demonstrando boas atuações nas últimas partidas.