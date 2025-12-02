Crespo não conseguiu repetir uma escalação desde sua volta ao São Paulo

Sofrendo com muitas lesões no ano, treinador não conseguiu firmar um esquema tático no Tricolor desde que retornou para sua segunda passagem / Crédito: Jogada 10

A dois jogos do fim da temporada, um dado resume bem a instabilidade vivida pelo São Paulo em 2025. Afinal, desde que Hernán Crespo reassumiu o comando, em julho, o treinador ainda não conseguiu repetir uma mesma escalação em partidas consecutivas. O cenário se repete há 30 jogos, somando compromissos por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Contudo, as constantes mudanças não são por conta de escolhas técnicas. O argentino tem enfrentado um fluxo grande de problemas com lesões, suspensões e até convocações que tiraram muitos jogadores de ação. A goleada por 6 a 0 para o Fluminense, na última rodada, escancarou o drama. Na ocasião, Crespo lidou com 15 desfalques e viu uma equipe desmanchada sofrer uma derrota acachapante.