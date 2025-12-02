Crespo não conseguiu repetir uma escalação desde sua volta ao São Paulo

Crespo não conseguiu repetir uma escalação desde sua volta ao São PauloSofrendo com muitas lesões no ano, treinador não conseguiu firmar um esquema tático no Tricolor desde que retornou para sua segunda passagem
A dois jogos do fim da temporada, um dado resume bem a instabilidade vivida pelo São Paulo em 2025. Afinal, desde que Hernán Crespo reassumiu o comando, em julho, o treinador ainda não conseguiu repetir uma mesma escalação em partidas consecutivas. O cenário se repete há 30 jogos, somando compromissos por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.
Contudo, as constantes mudanças não são por conta de escolhas técnicas. O argentino tem enfrentado um fluxo grande de problemas com lesões, suspensões e até convocações que tiraram muitos jogadores de ação. A goleada por 6 a 0 para o Fluminense, na última rodada, escancarou o drama. Na ocasião, Crespo lidou com 15 desfalques e viu uma equipe desmanchada sofrer uma derrota acachapante.
A única vez em que esteve próximo de repetir a escalação foi em seu terceiro jogo no comando, no clássico contra o Corinthians. Porém, Enzo Díaz passou mal no aquecimento e acabou substituído por Wendell na ala esquerda.
Para o duelo desta quarta-feira, diante do Internacional, ele novamente não vai repetir o time, mas por um bom motivo. Afinal, o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino voltam de suspensão. Já Luciano e Ferreirinha, recuperados de problemas físicos, treinaram normalmente e despontam como opções ofensivas.
O que ainda está em jogo para o São Paulo
Após o duro revés no Maracanã, o São Paulo segue na oitava colocação, com 48 pontos. Embora não tenha mais chances de chegar ao G7, o clube se apega a um cenário possível para disputar a Pré-Libertadores. Caso Fluminense ou Cruzeiro conquistem a Copa do Brasil, o G8 se abrirá, garantindo ao oitavo colocado uma vaga na fase preliminar do torneio continental.