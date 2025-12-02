Corinthians envia proposta ao Shakhtar para manter o volante Maycon

Apesar de dívida de 1 milhão de euros com clube ucraniano, Timão tenta a permanência do jogador e atender ao pedido de Dorival

A oferta foi encaminhada na semana passada, mas ainda não houve retorno por parte dos ucranianos. O contrato atual do volante com o Corinthians encerra-se no fim deste ano, o que aumenta a urgência da diretoria para garantir sua continuidade.

O Corinthians abriu conversas para manter Maycon no elenco por mais uma temporada. O clube paulista enviou ao Shakhtar Donetsk uma proposta de renovação do empréstimo do meio-campista até dezembro de 2026. A permanência do volante de 28 anos é um pedido do técnico Dorival Júnior, que o considera uma peça estratégica para o sistema de jogo, além de um dos líderes naturais do vestiário.

A negociação ocorre em um contexto delicado entre os clubes. Em fevereiro, o Corinthians acabou sendo condenado pela Fifa a pagar 1 milhão de euros ao Shakhtar por débitos acumulados nas liberações do jogador nos últimos dois anos. O clube brasileiro recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e o processo segue em tramitação.

Mesmo assim, o Shakhtar não tem grande margem de manobra. Por causa da guerra na Ucrânia, jogadores vinculados a clubes de regiões em conflito seguem amparados por uma regra da Fifa que permite suspender unilateralmente seus contratos até meados de 2026. Isso reduz o poder de barganha dos ucranianos em tratativas envolvendo seus atletas.

Formado no Terrão, Maycon soma 242 jogos e 18 gols pelo Corinthians, com títulos relevantes no currículo: os Paulistas de 2017, 2018 e 2025, além do Brasileirão de 2017.

Outros contratos perto do fim

Contudo, outros jogadores também exige atenção do Corinthians. Afinal, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e os atacantes Romero e Talles Magno têm vínculo somente até o dia 31 deste mês. O lateral argentino conversa com o clube, mas ainda não houve acordo financeiro, enquanto os dois atacantes não devem permanecer para a próxima temporada.