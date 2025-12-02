Comentarista espera Santos na Série A em 2026 e dispara: “O time tem aproveitamento melhor com Neymar”Neymar foi importante para o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro
O Santos segue sua luta contra a queda para a Série B. Na última rodada, o Peixe venceu o Sport por 3 a 0, com grande atuação de Neymar, algo que animou os torcedores. O assunto, aliás, foi debatido no podcast Terrabolistas. A influenciadora Naty Potira é santista de coração e acredita que o time vai escapar da queda.
“O que a gente mais espera é ver o Santos fora dessa situação e com o Neymar jogando. É música para os nossos ouvidos ver Neymar bem, jogando. Várias vezes não pôde contar com ele, gramado, tudo que gira em torno do Neymar é potencializado. Eu sou fã no Neymar, criei expectativas e nem no pior dos pesadelos acharia que terminaria o campeonato assim”, salientou.
Potira ainda ressaltou que o camisa 10 é um ponto positivo no elenco santista.
“Não acho que é culpa do Neymar. Afinal de contas, com o Neymar em campo o aproveitamento é maior. Ponto. É matemática. Eu goste ou não, a matemática está aí para provar. Gostaria de ter contado com ele em mais partidas. O time do Santos sem o Neymar é um elenco curto, peças escolhidas de maneira errada. Deixou de ganhar pontos importantes em outros momentos e está custando caro agora. O treinador ainda está tentando”, finalizou.