Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com DM lotado, Botafogo pode ter mais desfalques em reta final de temporada

Com DM lotado, Botafogo pode ter mais desfalques em reta final de temporada

Savarino e Montoro sentiram no jogo contra o Corinthians e são dúvidas do Glorioso para o jogo contra o Cruzeiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O segundo semestre do Botafogo registrou um aumento importante no número de lesões. Nas últimas semanas, o clube recebeu boas notícias com o retorno de jogadores fundamentais. Ainda assim, à medida que alguns atletas se recuperam, outros entram no departamento médico. É o caso do meia Savarino, que sentiu o músculo posterior da coxa direita, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, no último domingo.

O venezuelano passará por exames nesta terça-feira para apurar a gravidade da lesão. Como restam apenas dois jogos na temporada, o clube vê com pessimismo a possibilidade de tê-lo em campo ainda em 2025.

LEIA MAIS: Social do Botafogo pede Textor como réu em processo contra a Eagle

Por outro lado, o meia Álvaro Montoro, fez seu segundo jogo desde que se recuperou de uma fratura no ombro. No entanto, ele se queixou de dores no quadril e foi substituído contra o Corinthians. No entanto, não parece ser nada grave, sendo apenas um trauma no local. Depois da partida, Montoro já relatava melhora, e a expectativa é de que ele fique à disposição contra o Cruzeiro nesta quinta-feira.

Além disso, Chris Ramos se aproxima do retorno. A expectativa era que o espanhol estivesse pronto para enfrentar o Corinthians. O atacante treinou durante a semana passada sem qualquer tipo de restrição.

Botafogo no DM

Neto – Em recuperação de uma lesão no músculo retofemoral da coxa direito. Previsão de retorno no início de 2026.

Kaio Pantaleão – Sofreu uma ruptura de ligamentos no joelho esquerdo. Retorno previsto para o segundo semestre de 2026.

Bastos – Lesão no joelho esquerdo. Tem previsão de retorno em janeiro de 2026.

Danilo – Lesão muscular na coxa esquerda. Retorno previsto para a última rodada (domingo), contra o Fortaleza, no Nilton Santos

Savarino – Dores na coxa direita. Ainda no aguardo do resultado do exame de imagem.

Nathan Fernandes – Em transição após lesão no músculo posterior da coxa direita. Expectativa de retorno contra o Fortaleza.

Matheus Martins – Em transição depois de uma lesão na coxa esquerda. Tem chance de voltar ainda neste ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar