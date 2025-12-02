Com DM lotado, Botafogo pode ter mais desfalques em reta final de temporada

Savarino e Montoro sentiram no jogo contra o Corinthians e são dúvidas do Glorioso para o jogo contra o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

O segundo semestre do Botafogo registrou um aumento importante no número de lesões. Nas últimas semanas, o clube recebeu boas notícias com o retorno de jogadores fundamentais. Ainda assim, à medida que alguns atletas se recuperam, outros entram no departamento médico. É o caso do meia Savarino, que sentiu o músculo posterior da coxa direita, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, no último domingo. O venezuelano passará por exames nesta terça-feira para apurar a gravidade da lesão. Como restam apenas dois jogos na temporada, o clube vê com pessimismo a possibilidade de tê-lo em campo ainda em 2025.

LEIA MAIS: Social do Botafogo pede Textor como réu em processo contra a Eagle Por outro lado, o meia Álvaro Montoro, fez seu segundo jogo desde que se recuperou de uma fratura no ombro. No entanto, ele se queixou de dores no quadril e foi substituído contra o Corinthians. No entanto, não parece ser nada grave, sendo apenas um trauma no local. Depois da partida, Montoro já relatava melhora, e a expectativa é de que ele fique à disposição contra o Cruzeiro nesta quinta-feira. Além disso, Chris Ramos se aproxima do retorno. A expectativa era que o espanhol estivesse pronto para enfrentar o Corinthians. O atacante treinou durante a semana passada sem qualquer tipo de restrição. Botafogo no DM Neto – Em recuperação de uma lesão no músculo retofemoral da coxa direito. Previsão de retorno no início de 2026.

Kaio Pantaleão – Sofreu uma ruptura de ligamentos no joelho esquerdo. Retorno previsto para o segundo semestre de 2026. Bastos – Lesão no joelho esquerdo. Tem previsão de retorno em janeiro de 2026. Danilo – Lesão muscular na coxa esquerda. Retorno previsto para a última rodada (domingo), contra o Fortaleza, no Nilton Santos

Savarino – Dores na coxa direita. Ainda no aguardo do resultado do exame de imagem. Nathan Fernandes – Em transição após lesão no músculo posterior da coxa direita. Expectativa de retorno contra o Fortaleza. Matheus Martins – Em transição depois de uma lesão na coxa esquerda. Tem chance de voltar ainda neste ano.