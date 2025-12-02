Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil fecha 2025 com goleada sobre Portugal em amistoso feminino

Seleção Brasileira feminina domina jogo do começo ao fim e vence as lusitanas por 5 a 0, nesta quarta-feira (2/12), em Aveiro
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

Superior e com início avassalador, a Seleção Brasileira Feminina goleou Portugal por 5 a 0, nesta terça-feira (2), no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília), em amistoso de futebol feminino. Gabi Zanotti marcou antes do primeiro minuto. Na sequência, Ludmila e Dudinha também marcaram ainda no primeiro tempo. Na etapa posterior, Isabela e Bia Zanerrato, de pênalti nos acréscimos, complementaram o resultado elástico.

O Brasil impôs ritmo intenso desde o início da partida. Com triangulações rápidas e movimentação constante, a equipe encontrou espaços na defesa portuguesa, especialmente no primeiro tempo. Posteriormente, a seleção portuguesa buscou se fechar para não sofrer mais gols, porém não deu certo. O time, entretanto, sofreu dois gols no decorrer da segunda etapa.

Dudinha teve uma atuação inspirada em Aveiro. Além de dar a assistência no primeiro gol, a atacante apareceu livre na direita aos 36 minutos. Ludmila fez o passe preciso em velocidade. De primeira, atacante bateu colocado e ampliou a vantagem brasileira para 3 a 0.

Além da boa atuação, o técnico Arthur Elias também contou com sorte. Ele, portanto, acionou Isabela e Bia Zaneratto no segunndo tempo, e as duas anotaram os últimos dois gols da partida. A lateral fez o quarto do Brasil, com cabeçada certeira em cobrança de escanteio. No fim, ainda deu tempo da atacante marcar o dela, de pênalti.

Brasil em 2025

Com o resultado, o Brasil encerrou a temporada 2025 de forma bem positiva. A Seleção feminina disputou 15 partidas, com 10 vitórias, dois empates e três derrotas. A Amarelinha, aliás, fez 39 gols e sofreu 28. No período, a equipe brasileira ainda conquistou a Copa América ao bater a Colômbia nos pênaltis na decisão.

Por fim, o treinador seguiu com os testes de olho no time que vai jogar a Copa do Mundo em casa em 2027. Todas as jogadoras de linha convocadas foram testadas nesta Data Fifa.

