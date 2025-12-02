Brasil fecha 2025 com goleada sobre Portugal em amistoso feminino

Seleção Brasileira feminina domina jogo do começo ao fim e vence as lusitanas por 5 a 0, nesta quarta-feira (2/12), em Aveiro

O Brasil impôs ritmo intenso desde o início da partida. Com triangulações rápidas e movimentação constante, a equipe encontrou espaços na defesa portuguesa, especialmente no primeiro tempo. Posteriormente, a seleção portuguesa buscou se fechar para não sofrer mais gols, porém não deu certo. O time, entretanto, sofreu dois gols no decorrer da segunda etapa.

Superior e com início avassalador, a Seleção Brasileira Feminina goleou Portugal por 5 a 0, nesta terça-feira (2), no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília), em amistoso de futebol feminino. Gabi Zanotti marcou antes do primeiro minuto. Na sequência, Ludmila e Dudinha também marcaram ainda no primeiro tempo. Na etapa posterior, Isabela e Bia Zanerrato, de pênalti nos acréscimos, complementaram o resultado elástico.

Dudinha teve uma atuação inspirada em Aveiro. Além de dar a assistência no primeiro gol, a atacante apareceu livre na direita aos 36 minutos. Ludmila fez o passe preciso em velocidade. De primeira, atacante bateu colocado e ampliou a vantagem brasileira para 3 a 0.

Além da boa atuação, o técnico Arthur Elias também contou com sorte. Ele, portanto, acionou Isabela e Bia Zaneratto no segunndo tempo, e as duas anotaram os últimos dois gols da partida. A lateral fez o quarto do Brasil, com cabeçada certeira em cobrança de escanteio. No fim, ainda deu tempo da atacante marcar o dela, de pênalti.

Brasil em 2025

Com o resultado, o Brasil encerrou a temporada 2025 de forma bem positiva. A Seleção feminina disputou 15 partidas, com 10 vitórias, dois empates e três derrotas. A Amarelinha, aliás, fez 39 gols e sofreu 28. No período, a equipe brasileira ainda conquistou a Copa América ao bater a Colômbia nos pênaltis na decisão.

Por fim, o treinador seguiu com os testes de olho no time que vai jogar a Copa do Mundo em casa em 2027. Todas as jogadoras de linha convocadas foram testadas nesta Data Fifa.