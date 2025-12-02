Bragantino x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos semelhantes, Bragantino e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Massa Bruta segue na briga por vaga na Sul-Americana, assim como o Leão que tem chances remotas. Contudo, o principal objetivo do time baiano é escapar do rebaixamento.

Como chega o Bragantino

Mandante, o Bragantino se despede da torcida e busca uma vitória para seguir na briga por vaga na Sul-Americana. Aliás, uma vitória também vale zerar o risco de rebaixamento. Para o jogo, o técnico Vagner Mancini terá o retorno de Bruno Praxedes, suspenso na última rodada. Contudo, Fabinho, Guzmán Rodríguez, Bruno Gonçalves, Eric Ramires e Agustin Sant’Anna estão no departamento médico e desfalcam o Massa Bruta.

Como chega o Vitória

Sem perder há cinco jogos, o Vitória reagiu na reta final do Brasileirão. Assim, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, saiu da zona de rebaixamento e voltou a respirar aliviado pela permanência na Série A. Para o jogo contra o Bragantino, o técnico Jair Ventura terá o retorno de Carlinhos, suspenso no último jogo. Contudo, Fintelman, Lucas Arcanjo, Rúben Ismael e Jamerson seguem no departamento médico.

BRAGANTINO X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 34ª rodada

Data e horário: 03/12/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gustavo Neves, Gabriel e Eduardo Sasha; Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini

VITÓRIA: Thiago Couto; Raul Cáceres, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas, Erick e Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

