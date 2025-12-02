Botafogo tem novidades em treino antes de jogo contra o Cruzeiro

Botafogo tem novidades em treino antes de jogo contra o CruzeiroNathan Fernandes e Chris Ramos treinam normalmente e podem ser relacionados. Goleiro Neto também faz atividades com bola
O Botafogo ganhou boas notícias na tarde nesta terça-feira (2/12) no CT Lonier. Nas atividades, o goleiro Neto fez trabalhos específicos da posição, com bola, no gramado. Além do arqueiro, Nathan Fernandes e Chris Ramos treinando com bola com o restante do grupo antes da partida contra o Cruzeiro, na quinta-feira, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
O goleiro Neto sofreu uma grave lesão muscular na coxa direita no jogo contra o São Paulo, no Morumbis, em setembro. Assim, ele precisou passar por cirurgia e a previsão inicial é de que ele só volte a atuar entre janeiro e março de 2026. No entanto, ele apareceu no treino com bola.
Os Nathan Fernandes e Chris Ramos também treinaram com bola com o restante do grupo. Nathan não atua desde 30 de agosto e se recuperava de lesão na coxa direita. Do outro lado, Ramos foi ausência nas duas últimas partidas por dores nas costas.
No entanto, Savarino e Montoro sentiram no jogo contra o Corinthians e são dúvidas do Glorioso para o jogo contra o Cruzeiro.
O Botafogo chega para a 37ª rodada do Brasileirão com chances de já garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro e torcer por tropeços de Fluminense (derrota) e Bahia (empate ou derrota). Se o Alvinegro somar três pontos e o rival empatar sua partida, bastará um empate na última rodada para o time de Davide Ancelotti conseguir a classificação.