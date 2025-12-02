Botafogo tem novidades em treino antes de jogo contra o Cruzeiro

Nathan Fernandes e Chris Ramos treinam normalmente e podem ser relacionados. Goleiro Neto também faz atividades com bola / Crédito: Jogada 10

O Botafogo ganhou boas notícias na tarde nesta terça-feira (2/12) no CT Lonier. Nas atividades, o goleiro Neto fez trabalhos específicos da posição, com bola, no gramado. Além do arqueiro, Nathan Fernandes e Chris Ramos treinando com bola com o restante do grupo antes da partida contra o Cruzeiro, na quinta-feira, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Neto sofreu uma grave lesão muscular na coxa direita no jogo contra o São Paulo, no Morumbis, em setembro. Assim, ele precisou passar por cirurgia e a previsão inicial é de que ele só volte a atuar entre janeiro e março de 2026. No entanto, ele apareceu no treino com bola.