Botafogo descarta contratação de goleiro para 2026

Clube tem quatro arqueiros e só vai reforçar a posição em caso de uma "oportunidade de mercado". Léo Linck segue prestigiado
A posição de goleiro voltou a ser pauta no Botafogo. Afinal, Léo Linck encara uma fase irregular na reta final de ano e já sofreu críticas da torcida. Mesmo com a situação, a diretoria alvinegra não planeja contratar um arqueiro, ou seja, não é uma das prioridades. No entanto, não se descarta uma “oportunidade de mercado considerada excelente”. A informação é do “ge”.

A tendência, portanto, é de não haver contratação para o gol na próxima temporada, apostando nos quatro goleiros que já estão no clube.

Léo Linck, apesar de oscilação recente, segue prestigiado internamente. A diretoria reconhece as falhas do jogador, mas entende que ele ainda possui margem de evolução, principalmente o fato de ter assumido a titularidade em um momento de grande pressão na temporada.

Em recuperação de lesão muscular, Neto será o titular no Botafogo para a temporada de 2026 e pode ficar à disposição já em janeiro. Léo Linck é tido como um goleiro promissor e que pode evoluir ao lado de um mais experiente. Além deles, Raul e Cristhian Loor completam o elenco.

Por fim, o Botafogo pagou US$ 1,8 milhão (R$ 10,8 milhões na cotação da época) por Léo Linck em janeiro e contratou Neto sem custos de transferência em agosto.

