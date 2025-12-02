Botafogo descarta contratação de goleiro para 2026

Clube tem quatro arqueiros e só vai reforçar a posição em caso de uma "oportunidade de mercado". Léo Linck segue prestigiado / Crédito: Jogada 10

A posição de goleiro voltou a ser pauta no Botafogo. Afinal, Léo Linck encara uma fase irregular na reta final de ano e já sofreu críticas da torcida. Mesmo com a situação, a diretoria alvinegra não planeja contratar um arqueiro, ou seja, não é uma das prioridades. No entanto, não se descarta uma “oportunidade de mercado considerada excelente”. A informação é do “ge”. A tendência, portanto, é de não haver contratação para o gol na próxima temporada, apostando nos quatro goleiros que já estão no clube.