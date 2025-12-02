Boca Juniors tem poder de decidir futuro do… River Plate?

Clube de La Bombonera tem a chance de dar "sobrevida" para o arquirrival em 2026

Até o presente momento, o River não está na lista de equipes do país vizinho que irão disputar a Libertadores 2026 . A saber, essas vagas pertencem a Platense (campeão do Apertura), Independiente Rivadavia (campeão da Copa Argentina) além de Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors, os três primeiros na campanha acumulada entre Apertura e Clausura.

Os dois clubes mais populares do futebol argentino (Boca Juniors e River Plate) tem presente e futuro entrelaçados na reta final da temporada 2025. Mesmo que, na prática, um deles sequer tenha mais jogos oficiais para disputar, caso do Millonario.

Contudo, o mata-mata do Clausura segue em disputa, algo que deixa a disputa de uma vaga direta na fase de grupos em aberto. E é aí que entra a influência direta da campanha do Boca Juniors no futuro do River Plate.

A principal competição do segundo semestre, no Campeonato Argentino, está na semifinal e o Boca é a única equipe dentre os três primeiros da tabela geral que segue vivo. De um lado, os boquenses encaram o Racing, em La Bombonera, para formar a decisão com o vencedor do clássico de La Plata entre Gimnasia e Estudiantes (mando dos Triperos), ambos em duelo único.

Com esse cenário, caso o Boca Juniors fique com a taça do Clausura, a vaga da tabela acumulada “desce” uma posição, local justamente onde está o River Plate. Do contrário, a equipe do técnico Marcelo Gallardo vai disputar a Sul-Americana, interropendo a sequência de presenças seguidas na Libertadores que dura desde 2015.



