Barcelona vira sobre Atlético com gol de Raphinha e garante liderança do Espanhol

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1, de virada, nesta terça-feira (2), em clássico adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou. Álex Baena abriu o placar para os Colchoneros, enquanto Raphinha, Dani Olmo e Ferrán Torres buscaram a vitória para os donos da casa. Lewandowski ainda isolou uma cobrança de pênalti na reta final da primeira etapa.

Dessa maneira, o Barcelona confirmou a liderança isolada do Campeonato Espanhol com 37 pontos e quebrou uma invencibilidade de 12 jogos do time comandado pelo técnico Diego Simeone. Ao mesmo tempo, o Barça abriu quatro de vantagem para o Real Madrid. O clube merengue, no entanto, encara o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira (3), no estádio San Mamés, no País Basco, também em partida adiantada da 19ª rodada, e pode recolocar a diferença em somente um ponto.

Por outro lado, o Atlético de Madrid desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Barcelona e entrar de vez na briga pela liderança. Dessa forma, o clube da capital segue na terceira posição com 31 pontos e precisa secar os rivais para não se distanciar na disputa pelo topo da tabela.

Além disso, encarar o Barcelona no Camp Nou segue sendo uma pedra no sapato para o técnico Diego Simeone. Isto porque o treinador nunca venceu no histórico estádio do Barça. Ao todo, o argentino visitou o local em 11 oportunidades, com sete derrotas e quatro empates.

Barcelona x Atlético de Madrid

As equipes entregaram um bom jogo no Camp Nou. O Atlético surpreendeu e abriu o placar aos 19 minutos, com Baena recebendo bom passe, driblando Joan García e finalizando para marcar. Sete minutos depois, foi a vez de Pedri lançar Raphinha na área, para o brasileiro driblar Oblak e empatar o jogo. Além disso, Lewandowski desperdiçou um pênalti sofrido por Dani Olmo e isolou a cobrança antes do intervalo.