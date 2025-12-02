Bahia x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Esquadrão de Aço busca classificação direta para a Libertadores. O Leão, por outro lado, já está rebaixado

Em situações distintas, Bahia e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Esquadrão de Aço briga por vaga na Libertadores, enquanto o Leão da Ilha já está rebaixado para a segunda divisão. Contudo, o time rubro-negro não promete vida fácil no clássico nordestino.

Como chega o Bahia

Na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Bahia busca aproveitar o adversário abalado e já rebaixado para seguir na disputa com Botafogo e Fluminense. Contudo, apesar da situação do Sport, o Esquadrão de Aço terá um desfalque de peso. Afinal, Jean Lucas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa forma, Rodrigo Nestor deve assumir a vaga do volante. Além disso, Sanabria, Michel Araujo e David Duarte estão no departamento médico. Por outro lado, no entanto, Ramos Mingo retorna de suspensão.

Como chega o Sport

Já rebaixado, o Sport não tem muitas motivações para a reta final da temporada. Já em reconstrução para 2026, o Leão tenta recuperar a autoestima para terminar o ano com dignidade. Para o jogo contra o Bahia, o time comandado pelo técnico interino César Lucena deve repetir a base dos últimos jogos. Apesar do retorno de Zé Lucas, que disputou o Mundial Sub-17, o jovem não deve ser aproveitado na reta final pelo Rubro-Negro.

BAHIA X SPORT

Campeonato Brasileiro – 37ª rodada

Data e horário: 03/12/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

