Atlético x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Palmeiras tentam se recuperar de má fase em duelo nesta quarta-feira, na Arena MRV, em jogo atrasado 34ª rodada do Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Vice-campeões das duas principais competições ccontinentais da América do Sul, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em resumo, as duas equipes tentam se recuperar de uma sequência de resultados ruins. O Verdão, inclusive, ainda tenta se manter na briga pelo título do Brasileirão. Afinal, para seguir com chances de ser campeão, o Palmeiras precisa vencer o Atlético-MG e ainda torcer por uma derrota do Flamengo para o Ceará, no Maracanã. Assim, a diferença, que hoje é de cinco pontos, cairia para dois antes da última rodada do Brasileiro.

Já o Atlético-MG, que vem de cinco jogos sem vencer na temporada, ainda sonha com um possível G8. Afinal, o Galo tem 45 pontos, três a menos que o São Paulo, atual oitavo colocado do Brasileiro. Onde assistir

A partida entre Atlético e Palmiras terá transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view). Como chega o Atlético Tentando se recuperar do vice-campeonato da Copa Sul-Americana e de uma sequência ruim no Brasileiro, o Atlético terá retornos importantes para a partida contra o Palmeiras. As duas, inclusive, no ataque. Enquanto Rony volta de suspensão, Cuello deve voltar a ficar à disposição após dois meses afastado por uma lesão no tornozelo esquerdo. Além de seguir sonhando com uma vaga na próxima Libertadores, o Atlético também tenta afastar, de vez, o risco de rebaixamento. Afinal, o Galo tem apenas quatro pontos de vantagem sobre o Internacional, primeiro time no Z4.

Como chega o Palmeiras Há seis jogos sem vencer, o Verdão vai para o tudo ou nada pelo título brasileiro. Para isso, a equipe precisa vencer seus jogos contra Galo e Ceará e torcer para que o Flamengo some apenas um ponto de seis possíveis até o fim do torneio para empatar em 76 pontos e ficar à frente no número de vitórias. Contudo, o vice na Libertadores pode ter abalado um pouco os ânimos no Alviverde. Para esta partida, Abel Ferreira terá quatro ausências para o confronto. Além dos já lesionados Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, o Verdão não terá Felipe Anderson, que sofreu um entorse no tornozelo na final da Libertadores, além dos suspensos Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres. Em contrapartida, podemos ter a volta de Weverton na meta palestrina, além de um time mais ofensivo com Ramón Sosa no setor ofensivo. ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 34ª rodada

Data-Hora: 3/12/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horionte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander, Bernard e Guilherme Arana; Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

PALMEIRAS: Weverton (Carlos Miguel); Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)