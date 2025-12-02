Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragemReal Madrid tenta se reabilitar após perder a liderança do Campeonato Espanhol
Após perder a liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tenta se reabilitar na temporada. Afinal, perdeu a liderança para o rival Barcelona após empatar três jogos consecutivos. Desse modo, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso chega pressionado para enfrentar o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira (3), às 15h (de Brasília), no San Mamés, pela 19ª rodada da competição.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chega o Athletic Bilbao
Irregular na temporada, o Athletic Bilbao chega para o confronto depois de três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos. Contudo, as duas vitórias foram contra os lanternas do Campeonato Espanhol: Levante e Oviedo. Aliás, nesta sequência, sofreu uma goleada para o Barcelona. Para o jogo contra o Real Madrid, o técnico Ernesto Valverde não contará com Oihan Sancet, suspenso por dois jogos por expulsão contra o Barça. Contudo, Aymeric Laporte retorna ao time inicial.
Como chega o Real Madrid
Após empatar três jogos consecutivos, o Real Madrid perdeu a liderança do Campeonato Espanhol. Portanto, o time merengue busca se reabilitar na temporada e amenizar a pressão sobre o técnico Xabi Alonso. O treinador, aliás, sofre com problemas no vestiário. Para o jogo contra o Athletic Bilbao, o comandante não contará com Carvajal e Alaba, enquanti Huijsen é dúvida. Contudo, por outro lado, não tem problemas com jogadores suspensos.
ATHLETIC BILBAO X REAL MADRID
Campeonato Espanhol – 19ª rodada
Data e horário: 03/12/2025, às 15h (de Brasília)
Local: San Mamés
ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte e Berchiche; Jauregizar, Mora e Berenguer; Navarro, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde
REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rudiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Guler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso
Árbitro: Jesús Gil Manzano
Auxiliares: Daniel Jesús Trujillo Suárez e Javier Iglesias Villanueva
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.