Arsenal x Brentford: onde assistir, escalações e arbitragem

O líder está de volta na Premier League. Nesta quarta-feira (3), Arsenal e Brentford se enfrentam às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 14ª rodada da competição. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e os donos da casa chegam embalados para seguir no topo da tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Paquetá “não está bem”, mas recebe apoio no West Ham Como chega o Arsenal Os Gunners vêm de um empate no clássico com o Chelsea, no Stamford Bridge, e viram o City diminuir a diferença. Mesmo assim, o Arsenal é o líder isolado da Premier League com 30 pontos, cinco acima do clube de Manchester. Além disso, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta apresenta um dos melhores desempenhos da temporada europeia e já soma 17 partidas de invencibilidade. Ao mesmo tempo, o Arsenal é o líder isolado da fase de liga da Champions, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento na principal competição de clubes do futebol europeu. No Emirates Stadium, os Gunners apostam no apoio de seus torcedores para chegar à oitava vitória consecutiva somando todas as competições.

Como chega o Brentford Por outro lado, o Brentford faz uma temporada regular e conta com uma grande temporada do brasileiro Igor Thiago para surpreender na Premier League. O atacante é o artilheiro do time e bateu recordes do clube ao chegar a 10 gols em 13 jogos. O time começou a 14ª rodada na 10ª posição, com 19 pontos, mais próximo da briga por uma vaga nas competições europeias do que para a zona de rebaixamento. Contudo, o desempenho do time como visitante não é bom. Ao todo, foram cinco derrotas em seis partidas longe de seus domínios.