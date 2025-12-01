Yuri Alberto treina no Corinthians e aguarda por resultados de exames

Yuri Alberto treina no Corinthians e aguarda por resultados de examesAtacante deixou a partida contra o Botafogo com dores na virilha e participou de atividade regenearativa na reapresentação do Timão
O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (01) após o empate em 2 a 2 contra o Botafogo, no último domingo (30). O atacante Yuri Alberto esteva normalmente junto com o elenco e realizou atividades regenerativas. O jogador deixou o jogo alegando dores na região da virilha e ainda não se sabe sobre sua condição física.
Yuri realizará exames que vão detectar se ele possui alguma lesão e se terá condições de encarar o Fortaleza, na próxima quarta (03), no Castelão. O jogador deixou o gramado da Neo Química Arena com dificuldades para se locomover.
No treino desta segunda, Dorival Júnior levou apenas os reservas para o gramado. O treinador comandou um trabalho de ataque contra defesa e um jogo em campo reduzido. Os jogadores que atuaram 45 minutos ou mais ficaram na parte interna realizando atividades regenerativas.
O Corinthians volta aos trabalhos na manhã desta terça (02) para a única atividade voltada para o duelo contra o Fortaleza. A tendência é que alguns jogadores sejam preservados da viagem para a capital cearense com foco na semifinal da Copa do Brasil, na próxima semana.
