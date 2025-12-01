Yuri Alberto sente dores, será reavaliado e preocupa Corinthians para a Copa do Brasil

Centroavante se machucou no empate contra o Botafogo e ligou alerta no Timão por conta da proximidade com o jogo diante do Cruzeiro

Em entrevista coletiva após a partida, Dorival Júnior revelou que o atacante relatou dores na região da virilha e será reavaliado pelo departamento médico. O treinador, entretanto, evitou concluir qualquer diagnóstico antecipadamente.

O Corinthians ficou no empate por 2 a 2 com o Botafogo , no último domingo (30/11), com um sinal de alerta importante. Afinal, Yuri Alberto, referência do ataque alvinegro, deixou o gramado da Neo Química Arena mancando e aumentou a apreensão do Timão, enquanto se aproxima as semifinais da Copa do Brasil.

“Yuri saiu sentindo um pouco de dor na região da virilha, vamos aguardar. Por isso nós preferimos esperar o dia seguinte para ver o que realmente aconteceu”, afirmou o técnico.

A possível ausência de Yuri preocupa ainda mais pelo calendário. No dia 10 de dezembro, o Corinthians inicia o confronto contra o Cruzeiro, valendo vaga na final da Copa do Brasil, e Dorival espera ter força máxima para os compromissos decisivos.

Atualmente, o elenco tem apenas um jogador no departamento médico. Memphis Depay, que trata um edema ósseo no joelho esquerdo. Em contrapartida, o time ganhou reforços importantes diante do Botafogo. Hugo Souza, Maycon e Matheus Bidu foram novamente relacionados após se recuperarem de problemas físicos.

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com o empate, o Timão chegou aos 46 pontos e subiu para a nona posição, dois a menos que o São Paulo, oitavo colocado. Sem chance de G7, o Corinthians mira essa oitava colocação como alternativa para seguir com possibilidades de vaga na Libertadores, caso a Copa do Brasil não traga o resultado esperado.