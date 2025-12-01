Vitor Roque lamenta derrota do Palmeiras na final da Libertadores: “Muito dolorosa”

Atacante teve a chance de empatar o jogo no fim, mas viu seu chute ser travado por Danilo e sair pela linha de fundo

“Derrota muito dolorosa. Dói porque sabíamos que tínhamos tudo para conquistar. Lutamos até o último segundo, mas ainda não foi o suficiente. Mesmo assim, não desistiremos até conseguir!”, escreveu.

O atacante Vitor Roque publicou nesta segunda-feira (1º de dezembro) uma mensagem após a derrota do Palmeiras para o Flamengo por 1 a 0, em Lima, no último sábado. O resultado garantiu o título da Libertadores para o rival rubro-negro.

Vitor Roque teve a chance de empatar o jogo aos 43 minutos do segundo tempo, quando finalizou da pequena área e viu seu chute ser travado pelo zagueiro Danilo, autor do gol da vitória do Flamengo.

Abalado pelo resultado adverso na capital peruana, o atacante chorou ainda no gramado e fez o mesmo ao ver a entrega da taça da Libertadores aos atletas do rival. Assim, o técnico Abel Ferreira chegou até Vitor Roque e conversou com o jogador.

“Quando comparamos o Vitor Roque com o Bruno Henrique, o Jorginho e o Danilo, que ganharam a Libertadores aos 30 e poucos anos. Ele tem 19 anos, terá muitas oportunidades de ganhar essa competição. Acaba sendo uma experiência, experiência para todos eles. Como eu disse, são elencos em estados de maturidade competitiva completamente diferentes”, afirmou o treinador após a partida.

Agora, o Palmeiras muda a chave e mira as duas últimas rodadas do Brasileirão. Nesta quarta-feira (3), o Alviverde visita o Atlético, na Arena MRV, e precisa da vitória para seguir com chances de título. Afinal, a equipe soma 70 pontos, contra 75 do Flamengo.