Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitor Roque lamenta derrota do Palmeiras na final da Libertadores: “Muito dolorosa”

Vitor Roque lamenta derrota do Palmeiras na final da Libertadores: “Muito dolorosa”

Atacante teve a chance de empatar o jogo no fim, mas viu seu chute ser travado por Danilo e sair pela linha de fundo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Vitor Roque publicou nesta segunda-feira (1º de dezembro) uma mensagem após a derrota do Palmeiras para o Flamengo por 1 a 0, em Lima, no último sábado. O resultado garantiu o título da Libertadores para o rival rubro-negro.

“Derrota muito dolorosa. Dói porque sabíamos que tínhamos tudo para conquistar. Lutamos até o último segundo, mas ainda não foi o suficiente. Mesmo assim, não desistiremos até conseguir!”, escreveu.

Vitor Roque teve a chance de empatar o jogo aos 43 minutos do segundo tempo, quando finalizou da pequena área e viu seu chute ser travado pelo zagueiro Danilo, autor do gol da vitória do Flamengo.

Abalado pelo resultado adverso na capital peruana, o atacante chorou ainda no gramado e fez o mesmo ao ver a entrega da taça da Libertadores aos atletas do rival. Assim, o técnico Abel Ferreira chegou até Vitor Roque e conversou com o jogador.

“Quando comparamos o Vitor Roque com o Bruno Henrique, o Jorginho e o Danilo, que ganharam a Libertadores aos 30 e poucos anos. Ele tem 19 anos, terá muitas oportunidades de ganhar essa competição. Acaba sendo uma experiência, experiência para todos eles. Como eu disse, são elencos em estados de maturidade competitiva completamente diferentes”, afirmou o treinador após a partida.

Agora, o Palmeiras muda a chave e mira as duas últimas rodadas do Brasileirão. Nesta quarta-feira (3), o Alviverde visita o Atlético, na Arena MRV, e precisa da vitória para seguir com chances de título. Afinal, a equipe soma 70 pontos, contra 75 do Flamengo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar