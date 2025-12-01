Vitinho revela ansiedade por primeiro gol no Corinthians e busca por titularidade

Atacante vive expectativa por balançar as redes pelo Timão, mostra evolução física após cirurgia e busca consolidar espaço na reta final / Crédito: Jogada 10

O atacante Vitinho ainda persegue o primeiro gol pelo Corinthians, mas já começa a mostrar sinais de que pode ganhar mais protagonismo na equipe. Autor da jogada que resultou no empate por 2 a 2 contra o Botafogo, no domingo (30/11), o camisa 29 voltou a chamar atenção pelos dribles e pela capacidade de quebrar linhas, mesmo atuando novamente como reserva. Contratado na última janela, Vitinho foi titular apenas três vezes em 13 aparições. Apesar disso, sua atuação diante do Botafogo reacendeu a disputa por vagas no setor ofensivo. Na saída do gramado, o atacante ressaltou que não está preocupado com a condição de titularidade, mas sim com o impacto que entrega quando entra.

“Todo mundo me conhece pelas minhas jogadas individuais. Isso de ser ou não titular, não penso muito. Aqui, somos uma equipe. Quem estiver em campo dará o melhor para a equipe, comigo não foi diferente. Tive a oportunidade de entrar e usar minha qualidade individual para que a gente buscasse o resultado. Não foi o ideal, mas não saímos derrotados”, afirmou o atacante. A assistência para Gustavo Henrique foi a segunda de Vitinho pelo Corinthians. O gol, porém, ainda não saiu. Algo que o jogador admite lhe gerar ansiedade. “Em toda oportunidade, a gente quer fazer gol. Hoje foi um dia em que pude contribuir com uma assistência. Eu estou louco para fazer o meu gol, é claro. Mas isso vai acontecer naturalmente. É continuar trabalhando e se dedicando que os frutos a gente colhe com o decorrer do tempo”, completou. Vitinho encontra dificuldades para se firmar no Corinthians Vitinho desembarcou no clube em agosto após período de dois meses sem atuar e enfrentou dificuldades físicas no início. Em outubro, passou por cirurgia para correção de lesão no menisco medial do joelho direito, o que o deixou fora por mais de um mês. Desde a recuperação, tenta recuperar ritmo e sequência.

Ele já vinha mostrando evolução. Afinal, contra o São Paulo, acertou a trave antes de Yuri Alberto garantir a vitória por 3 a 1. Ele vem ganhando mais ritmo no decorrer das partidas e ressaltou a confiança da comissão técnica. “Nesse caso físico a gente trabalha diariamente para atingir as métricas, e os números eu consegui atingir. Para o jogo é um pouco diferente de treino, é um ritmo diferente. Essa adaptação leva um pouco de tempo, (precisa) estar jogando. O professor tem me dado essa oportunidade de estar dentro de campo. Nesses dois jogos, indo bem, a gente consegue atingir o esperado. À medida em que a gente vai tendo resultado e fazendo as coisas acontecerem, a confiança vem e a gente fica pronto”, disse o atacante. Apesar de ser frequentemente acionado no segundo tempo, Vitinho descarta a ideia de ser o “12º jogador”.