Vice do Palmeiras em Lima reacende rumores sobre vida pessoal de Raphael Veiga

Alviverde perdeu por 1 a 0 para o Flamengo e ficou com o vice-campeonato da Libertadores, no Monumental U, na capital peruana
Bruna Santana e Raphael Veiga voltaram a movimentar as redes sociais após novas evidências de que retomaram o relacionamento. Isso porque a influenciadora esteve em Lima para acompanhar a final contra o Flamengo, no último sábado (29), no Monumental U. A presença dela serviu para reforçar os rumores de reconciliação com o meia alviverde.

O flagrante da presença de Bruna, exposto pelo jornal Extra, ocorreu ainda no aeroporto da capital peruana, na sexta-feira (28), ainda véspera da decisão. Justamente período em que os familiares dos jogadores começaram a desembarcar em Lima. A chegada de Santana chamou atenção de torcedores e seguidores, especialmente pelo afastamento recente da influenciadora das redes.

A influenciadora tinha reduzido a frequência de postagens no início da última semana, aumentando a curiosidade dos fãs, que já suspeitavam da viagem. O encontro, portanto, confirmou a percepção de que o casal, conhecido pelas idas e vindas, vive mais um capítulo de reaproximação.

Namoro com Raphael Veiga

A relação do casal teve início em 2020 e, desde então, ficou marcada por separações e reconciliações de grande repercussão entre torcedores. A ruptura mais recente ocorreu em setembro, quando surgiram boatos de que o atleta estaria se envolvendo com a modelo Isabela Pinheiro.

Na ocasião, Bruna apagou fotos e deixou de seguir o ex-noivo nas redes sociais — confirmando os rumores à época de um afastamento entre eles.

O rompimento oficial anterior ocorreu em 2024, apontado por muitos como o definitivo. No entanto, pouco tempo depois, eles retomaram o contato. Até que a repercussão sobre uma suposta aproximação entre Veiga e Isabela levou Bruna a remover curtidas e marcações em registros antigos, atitude que o jogador também repetiu.

O possível envolvimento com Isabela teria ocorrido por conta da relação de amizade entre a modelo e Lohanne Nascimento, esposa do meia Felipe Anderson, também atleta do Palmeiras. As duas, inclusive, estavam juntas em Lima para acompanhar a final continental.

Palmeiras fica com o vice

Sorte no amor… Se na vida pessoal parece tudo se encaminhando, na profissional há muito o que deixar para trás. O Alviverde perdeu mais uma para o Flamengo, desta vez por 1 a 0, com gol de Danilo, e ficou com o vice-campeonato da Libertadores.

O clube, que ainda tem chances matemáticas de título do Brasileirão, também não vive situação confortável no torneio nacional. Isso porque o Flamengo depende apenas de si, com dois jogos a disputar, para levantar o troféu brasileiro. Ou pode erguer o troféu em caso de tropeço do Palmeiras.

O Alviverde visita o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (03) para partida às 21h30. A bola vai rolar no mesmo horário para Flamengo x Ceará, no Maracanã.

