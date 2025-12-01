Vasco x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragemCruz-Maltino enfrenta o Leão Caipira nesta terça-feira, em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Vasco enfrenta o Mirassol, nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Cruz-Maltino perdeu para o Leão Caipira por 3 a 2, no Maião.
Onde assistir?
SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
Como chega o Vasco?
A goleada sobre o Internacional estancou a crise no Vasco, que agora está focado em terminar o Brasileirão em alta para chegar forte na semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino é o 11º colocado com 45 pontos, mas ainda tem uma chance mínima de rebaixamento. No entanto, o foco é alcançar a oitava posição, que pertence ao São Paulo, que soma 48 pontos.
O Vasco terá os reforços de Tchê Tchê e David. Ambos cumpriram suspensão na vitória sobre o Internacional, devido ao terceiro cartão amarelo. No entanto, a escalação será a mesma do jogo passado, com Thiago Mendes titular ao lado de Barros e Coutinho no meio-campo.
Como chega o Mirassol?
O Mirassol ainda precisa garantir a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso acontecer, basta uma vitória nos próximos dois jogos. O Leão Caipira é o quarto colocado com 63 pontos, quatro a mais que o Botafogo, que ocupa a quinta posição.
O técnico Rafael Guanaes terá o importante reforço do zagueiro Jemmes, que retorna ao time após cumprir suspensão. O jogador volta no lugar de Luiz Otávio e formará dupla de zaga com João Victor. No entanto, Reinaldo é dúvida. O lateral-esquerdo foi relacionado para a partida, mas não está 100% fisicamente, devido a um edema no calcanhar.
VASCO X MIRASSOL
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 02/12/2025 (terça-feira), às 19h (horário de Brasília)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Carlos Eduardo. Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Rafael Traci (SC)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.