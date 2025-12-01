Vasco mantém escalação e terá dois reforços no banco de reservas contra o Mirassol

Vasco mantém escalação e terá dois reforços no banco de reservas contra o MirassolCruz-Maltino conta com Tchê Tchê e David, que cumpriram suspensão na rodada passada. Thiago Mendes se destaca e continua no time
O Vasco conta com dois reforços para o jogo contra o Mirassol, nesta terça-feira, em São Januário. Trata-se de Tchê Tchê e David, que cumpriram suspensão na goleada sobre o Internacional, na última sexta-feira.
Ambos foram relacionados pelo técnico Fernando Diniz e ficarão como opções no banco de reservas do Vasco. David e Tchê Tchê entram na relação nos lugares de GB e Leandrinho. O time titular não será modificado. Afinal de contas, não há motivos para trocas tendo em vista que o time venceu o Colorado por 5 a 1.
David possui status de reserva, já Tchê Tchê foi titular em diversas partidas na temporada. No entanto, a suspensão somada ao mau momento em campo deu brecha para Thiago Mendes entrar na equipe. O volante não desperdiçou a oportunidade e fez um grande jogo contra o Internacional, a melhor atuação dele desde que chegou ao Vasco.
Dessa forma o Vasco vai a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. O Cruz-Maltino é o 11º colocado com 45 pontos e almeja terminar o Brasileirão na oitava posição. Atualmente ocupada pelo São Paulo, que soma 48. Faltam duas rodadas para o fim da competição.