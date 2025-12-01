Vasco chega a um acordo e encaminha renovação com Rayan

Novo contrato será válido até o fim de 2028. A multa subirá para 60 milhões de euros

Apesar do desejo de atuar na Europa, Rayan entende que ainda não é o momento de sair do Vasco. Feliz no Gigante da Colina, o jogador tem vontade de disputar a Libertadores em 2026. Contudo, o Cruz-Maltino ainda precisa confirmar a classificação.

O Vasco se aproximou de um acordo para renovar o contrato de Rayan. Afinal, o Cruz-Maltino acertou os últimos detalhes com o jogador e encaminhou a renovação. O novo vínculo, portanto, deve ser válido até o fim de 2028, de acordo com o canal “Atenção Vascaínos”.

“Deixo isso com meus empresários e com o meu pai. Penso só no Vasco. Se chegou ou não, eles que resolvem. Eu sempre vou saber por último”, disse Rayan após marcar dois gols na goleada sobre o Internacional, na última sexta-feira (28), em São Januário.

Além disso, Rayan entende que continuar no Vasco seria a melhor opção para se manter no radar da Seleção Brasileira. Afinal, falta pouco tempo para a Copa do Mundo de 2026. Portanto, se continuar tendo o desempenho atual, ele acredita que pode receber uma chance.

Rayan tem sido observado por clubes europeus. Portanto, a renovação também serve para o Vasco se proteger do assédio e, futuramente, negociar um valor mais alto. O Cruz-Maltino, no entanto, deseja manter o atacante para a próxima temporada.

Revelado no Vasco, Rayan subiu para o profissional em 2023. Na atual temporada, soma 19 gols e uma assistência em 52 jogos. Ao todo, são 93 partidas, 22 gols e duas assistências no time principal.