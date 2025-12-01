Vai ficar? Fluminense define futuro de Manoel para 2026

Zagueiro não conseguiu ter muitas oportunidades em 2025 e está fora dos planos do Tricolor para próxima temporada

Sem espaço e em término de contrato, o zagueiro Manoel terá de buscar outro clube para jogar na próxima temporada. Afinal, o Fluminense começa a se planejar e definiu que o jogador estão fora dos planos do clube para 2026. A informação inicial é do “ge”.

Manoel foi titular em parte da temporada, principalmente por conta das lesões de Thiago Silva e Ignácio. No entanto, o defensor enfrenta maior concorrência no setor. Afinal, Thiago Silva, Freytes, Ignácio, Thiago Santos e Davi Schuindt são principais opções para a zaga. Além disso, o Fluminense também tem o desejo de repatriar Nino, do Zenit.