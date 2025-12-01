Vai ficar? Fluminense define futuro de Manoel para 2026

Vai ficar? Fluminense define futuro de Manoel para 2026Zagueiro não conseguiu ter muitas oportunidades em 2025 e está fora dos planos do Tricolor para próxima temporada
Sem espaço e em término de contrato, o zagueiro Manoel terá de buscar outro clube para jogar na próxima temporada. Afinal, o Fluminense começa a se planejar e definiu que o jogador estão fora dos planos do clube para 2026. A informação inicial é do “ge”.
Manoel foi titular em parte da temporada, principalmente por conta das lesões de Thiago Silva e Ignácio. No entanto, o defensor enfrenta maior concorrência no setor. Afinal, Thiago Silva, Freytes, Ignácio, Thiago Santos e Davi Schuindt são principais opções para a zaga. Além disso, o Fluminense também tem o desejo de repatriar Nino, do Zenit.
O defensor disputou somente 13 jogos neste ano. Vale lembrar que ele não entra em campo desde a partida diante do Vitória, no dia 20 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube informou recentemente que Manoel realizou uma cirurgia de artroscopia no joelho. Com isso, ele nem mais entrar em campo.
Em sua passagem pelo Fluminense, o zagueiro Manoel atuou em 118 jogos. Com ele em campo, foram 61 vitórias, 20 empates e 37 derrotas. Ele conquistou o Campeonato Carioca 2022, Carioca 2023, Libertadores 2023 e Recopa 2024 com a camisa tricolor.
