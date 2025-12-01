Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trio participa de treino, mas ainda é dúvida no São Paulo

Trio participa de treino, mas ainda é dúvida no São Paulo

Dinenno, Wendell e Rodriguinho participaram de parte da atividade junto com seus companheiros, mas ainda são dúvidas no Tricolor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Hernán Crespo contou com três novidades no treino desta segunda-feira (01). Em meio a uma série de desfalques que marcou o Tricolor nos últimos jogos, o treinador contou com a presença do lateral-esquerdo Wendell, do meia Rodriguinho e do atacante Dinenno.

O trio realizou parte da atividade junto com o elenco tricolor. Depois, completaram o trabalho com uma atividade física junto com os fisioterapeutas do clube. Entretanto, a tendência é que os três jogadores ainda não estejam à disposição de Crespo para a partida contra o Internacional, na próxima quarta (03). Os atletas devem retornar a lista de relacionados na última rodada do Brasileirão, contra o Vitória.

Crespo realizou uma atividade de 11 contra 11 jogadores. O São Paulo realiza uma última atividade nesta terça (02), antes de viajar para Santos e se concentrar para a partida. O Tricolor tenta se recuperar da goleada sofrida na última rodada, por 6 a 0 para o Fluminense, e vai em busca de manter a oitava colocação, que pode render uma vaga na Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar