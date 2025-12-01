Trio participa de treino, mas ainda é dúvida no São Paulo

Trio participa de treino, mas ainda é dúvida no São PauloDinenno, Wendell e Rodriguinho participaram de parte da atividade junto com seus companheiros, mas ainda são dúvidas no Tricolor
Hernán Crespo contou com três novidades no treino desta segunda-feira (01). Em meio a uma série de desfalques que marcou o Tricolor nos últimos jogos, o treinador contou com a presença do lateral-esquerdo Wendell, do meia Rodriguinho e do atacante Dinenno.
O trio realizou parte da atividade junto com o elenco tricolor. Depois, completaram o trabalho com uma atividade física junto com os fisioterapeutas do clube. Entretanto, a tendência é que os três jogadores ainda não estejam à disposição de Crespo para a partida contra o Internacional, na próxima quarta (03). Os atletas devem retornar a lista de relacionados na última rodada do Brasileirão, contra o Vitória.
Crespo realizou uma atividade de 11 contra 11 jogadores. O São Paulo realiza uma última atividade nesta terça (02), antes de viajar para Santos e se concentrar para a partida. O Tricolor tenta se recuperar da goleada sofrida na última rodada, por 6 a 0 para o Fluminense, e vai em busca de manter a oitava colocação, que pode render uma vaga na Libertadores.
