Trio participa de treino, mas ainda é dúvida no São Paulo

Dinenno, Wendell e Rodriguinho participaram de parte da atividade junto com seus companheiros, mas ainda são dúvidas no Tricolor

Hernán Crespo contou com três novidades no treino desta segunda-feira (01). Em meio a uma série de desfalques que marcou o Tricolor nos últimos jogos, o treinador contou com a presença do lateral-esquerdo Wendell, do meia Rodriguinho e do atacante Dinenno.

O trio realizou parte da atividade junto com o elenco tricolor. Depois, completaram o trabalho com uma atividade física junto com os fisioterapeutas do clube. Entretanto, a tendência é que os três jogadores ainda não estejam à disposição de Crespo para a partida contra o Internacional, na próxima quarta (03). Os atletas devem retornar a lista de relacionados na última rodada do Brasileirão, contra o Vitória.