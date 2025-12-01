Sem Felipe Anderson, Palmeiras se prepara para enfrentar o Atlético-MG

Meio-campista se machuca na final da Libertadores e aumenta lista de ausências do Verdão para o duelo na Arena MRV / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras ganhou um novo desfalque às vésperas de um duelo fundamental na reta final do Campeonato Brasileiro. O clube confirmou, nesta segunda-feira (01/12), que Felipe Anderson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, resultado de um choque com Carrascal durante a final da Libertadores, no sábado (29/11), contra o Flamengo. Minutos após entrar no gramado, o meia-atacante precisou ser substituído e não terá condições de atuar em Belo Horizonte. A lesão amplia os problemas do técnico Abel Ferreira para o compromisso diante do Atlético-MG. Afinal, além do camisa 7, a comissão técnica não poderá contar com Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres, todos suspensos. Assim, a combinação reduz o leque de opções em um momento em que o Verdão ainda tenta manter viva a disputa pelo título nacional.