Sem Felipe Anderson, Palmeiras se prepara para enfrentar o Atlético-MG

Sem Felipe Anderson, Palmeiras se prepara para enfrentar o Atlético-MGMeio-campista se machuca na final da Libertadores e aumenta lista de ausências do Verdão para o duelo na Arena MRV
O Palmeiras ganhou um novo desfalque às vésperas de um duelo fundamental na reta final do Campeonato Brasileiro. O clube confirmou, nesta segunda-feira (01/12), que Felipe Anderson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, resultado de um choque com Carrascal durante a final da Libertadores, no sábado (29/11), contra o Flamengo. Minutos após entrar no gramado, o meia-atacante precisou ser substituído e não terá condições de atuar em Belo Horizonte.
A lesão amplia os problemas do técnico Abel Ferreira para o compromisso diante do Atlético-MG. Afinal, além do camisa 7, a comissão técnica não poderá contar com Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres, todos suspensos. Assim, a combinação reduz o leque de opções em um momento em que o Verdão ainda tenta manter viva a disputa pelo título nacional.
O elenco se reapresentou na Academia de Futebol para o primeiro treino após a derrota na final continental. Os atletas que começaram a final realizaram sessões regenerativas, enquanto o restante do grupo participou de atividades técnicas em espaço reduzido. A preparação seguirá na terça-feira (02/12), antes da viagem para Minas Gerais.
Mesmo abalado pela final da Libertadores, o Palmeiras entra na rodada ainda com possibilidades matemáticas de levar o Brasileirão, embora remotas. Com 70 pontos e ocupando a vice-liderança, o clube precisa vencer seus dois últimos compromissos e torcer para que o Flamengo conquiste no máximo um ponto nas duas rodadas finais. Nesse cenário específico, os palmeirenses ultrapassariam o rival pelo número de vitórias: 23 a 22.
Ainda que a probabilidade seja pequena, internamente há a avaliação de que o time precisa cumprir seu papel até o fim, garantindo pontos e preservando a vice-liderança.