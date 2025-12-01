Sem Canobbio, Zubeldía fará teste para Copa do Brasil

Sem Canobbio, Zubeldía fará teste para Copa do BrasilJogador uruguaio cumpre suspensão contra o Grêmio, nesta terça-feira (2), em Porto Alegre
Embalado sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense terá um desfalque importante. Afinal, o atacante Canobbio recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão diante do Grêmio, nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão. Portanto, o treinador terá a oportunidade de fazer um teste visando a Copa do Brasil.
Isso porque o jogador uruguaio também está suspenso do jogo de ida da semifinal contra o Vasco, no dia 11, às 20h, no Maracanã. Um dos destaques do Fluminense na temporada, Canobbio se destaca também por sua polivalência dentro de campo. Afinal, além das participações em gols, contribui muito defensivamente.
Esta, aliás, será a primeira vez que Zubeldía não terá Canobbio à disposição. Sem o uruguaio, o treinador argentino avalia as opções. O nome mais acionado foi o venezuelano Soteldo, que entrou na goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo e deu uma assistência. Nesse cenário, Serna seria deslocado para o lado direito.
Além de Soteldo, outra opção bastante utilizada pelo treinador foi Keno. Zubeldía ainda pode optar pelo jovem Riquelme Felipe ou o recém-contratado Santi Moreno. Contudo, esses dois últimos são opções improváveis. Afinal, foram poucas vezes utilizados pelo treinador. Assim, a tendência é uma disputa entre Soteldo e Keno pela vaga de Canobbio.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.