Sem Canobbio, Zubeldía fará teste para Copa do Brasil

Jogador uruguaio cumpre suspensão contra o Grêmio, nesta terça-feira (2), em Porto Alegre / Crédito: Jogada 10

Embalado sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense terá um desfalque importante. Afinal, o atacante Canobbio recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão diante do Grêmio, nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão. Portanto, o treinador terá a oportunidade de fazer um teste visando a Copa do Brasil. Isso porque o jogador uruguaio também está suspenso do jogo de ida da semifinal contra o Vasco, no dia 11, às 20h, no Maracanã. Um dos destaques do Fluminense na temporada, Canobbio se destaca também por sua polivalência dentro de campo. Afinal, além das participações em gols, contribui muito defensivamente.