São Paulo vive pior desempenho defensivo desde o Brasileirão de 2017

Após sofrer 6 a 0 do Fluminense, Tricolor chega a 46 gols sofridos e fica perto de igualar números de temporadas que brigou contra o Z4

Desde então, nenhuma edição do Brasileirão registrou uma defesa tão vazada quanto a atual. Ano a ano, mesmo em contextos instáveis, o São Paulo conseguiu apresentar números mais sólidos.

A derrota vexatória por 6 a 0 para o Fluminense, na última quinta-feira (28/11) , expôs um cenário que o São Paulo tentava evitar. Afinal, a equipe alcançou sua pior marca defensiva no Campeonato Brasileiro desde 2017. Com 46 gols sofridos em 36 partidas, o Tricolor se aproxima dos números da campanha em que brigou contra o rebaixamento, há oito anos, quando encerrou o torneio com 49 gols tomados.

Aliás, se considerarmos o recorte histórico desde 2006, quando o torneio passou a ter 20 clubes e 38 rodadas, o pior desempenho defensivo segue sendo o de 2010, com 54 gols sofridos. Contudo, o ponto mais alto permanece o de 2007, ano do bicampeonato brasileiro, quando o time levou apenas 19 gols. Aliás, marca ainda inatingível na era dos pontos corridos.

O atual Brasileirão ainda reserva duas partidas ao São Paulo. A equipe enfrenta o Internacional, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (03/12) , e o duelo contra o Vitória, no Barradão, no encerramento da temporada. Assim, cm a defesa pressionada e sob críticas, o clube tenta evitar nova deterioração dos números.

No ataque, o cenário também reflete dificuldades. Com 40 gols marcados em 36 jogos, o Tricolor mantém produtividade abaixo das temporadas mais fortes, como as campanhas campeãs de 2006 e 2008, quando marcou 66 vezes. O lado ofensivo só não vive situação tão dramática quanto a de 2021. Na época, o time registrou o pior ataque de sua história no formato atual com apenas 31 gols.

Os gols sofridos do São Paulo desde 2017

2024- 43 gols sofridos;

2023- 38 gols sofridos;

2022- 42 gols sofridos;

2021- 39 gols sofridos;

2020- 41 gols sofridos;

2019- 30 gols sofridos;

2018- 34 gols sofridos;

2017- 49 gols sofridos.