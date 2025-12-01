Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo pode ter papel fundamental para definir os rebaixados no Brasileirão

Tricolor enfrenta Internacional e Vitória nas últimas rodadas e pode influenciar diretamente nas equipes que vão jogar a Série B em 2026
Com o Brasileirão entrando em seus capítulos decisivos, a batalha contra o rebaixamento ganha contornos dramáticos. Até para aqueles que não estão envolvidos na disputa. Afinal, mesmo distante do risco de queda, o São Paulo terá um papel de protagonista indireto na definição das equipes que vão compor a Série B de 2026.

Afinal, os dois últimos compromissos do time de Hernán Crespo será contra Internacional e Vitória, equipes que estão brigando diretamente contra o Z4.

A situação do campeonato deixa claro o peso dessa reta final. Com Sport e Juventude já confirmados na Série B, duas vagas seguem abertas no Z4. No momento, o Fortaleza aparece com 40 pontos, enquanto o Internacional soma 41 e ocupa a 17ª colocação. Logo acima, mas ainda ameaçados, estão Santos, Vitória e Ceará, todos dependendo não apenas dos próprios resultados, mas também do desempenho dos adversários.

Matematicamente, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Vasco, Grêmio e Corinthians ainda não têm garantia absoluta de permanência, mas as probabilidades são desprezíveis. A UFMG, referência em projeções no futebol brasileiro, aponta risco inferior a 0,01% para esses clubes após a 36ª rodada, cenário praticamente resolvido.

Qual o objetivo do São Paulo

Ao São Paulo resta um objetivo pontual que seria a busca pelo oitavo lugar. A posição pode se transformar em vaga para a Pré-Libertadores caso Fluminense ou Cruzeiro conquistem a Copa do Brasil, abrindo caminho para um possível G8. Trata-se do único cenário em que o Tricolor teria chance de disputar o torneio continental no próximo ano, o que dá ao fim do campeonato, mesmo sem risco de queda, um significado adicional para o clube.

