Santos tenta engrenar sequência defensiva inédita para escapar do Z4

Peixe busca segunda partida seguida sem sofrer gols e se distanciar de vez da zona de rebaixamento do Brasileirão

A equipe de Juan Pablo Vojvoda chega embalada pela vitória por 3 a 0 sobre o Sport, resultado que trouxe alívio, mas não eliminou a pressão. O clube gaúcho, por sua vez, alimenta um dos ataques menos produtivos da Série A. São penas 34 gols marcados, número superior somente aos de Ceará (33) e Sport (28). Jogando em casa, o Juventude fez 21 gols em 18 partidas.

O Santos entra em campo nesta quarta-feira (03/12), contra o Juventude, em busca de três pontos fundamentais para se afastar da zona de rebaixamento. Mas a partida no Alfredo Jaconi pode representar também uma marca inédita do time nesta edição do Brasileirão. Afinal, pela primeira vez, o Alvinegro Praiano tem a chance de completar duas rodadas consecutivas sem sofrer gols.

Contudo, o desempenho defensivo do Santos fora de casa é um alerta. Em 18 jogos como visitante, o time levou 31 gols. A última vez que o Peixe não sofreu tentos longe da Vila Belmiro foi há mais de seis meses, em 25 de maio, quando venceu o Vitória por 1 a 0, ainda na 10ª rodada. Desde então, foram 12 compromissos sempre com a rede balançando do lado santista.

No acumulado do campeonato, o Peixe soma 50 gols sofridos, o que deixa a equipe com a sétima defesa mais vazada da competição. Ainda assim, existe confiança na possibilidade de voltar a sair ileso, especialmente pela fragilidade ofensiva do adversário.

Saldo de gols é crucial na vida do Santos

Além dos pontos, o Santos carrega outra preocupação: o saldo de gols. Afinal, o critério de desempate tem desempenhado papel decisivo nesta reta final. Com 41 pontos, os santistas ocupam a 16ª posição e só permanecem fora do Z4 porque possuem saldo de -11, ligeiramente melhor que o do Colorado, primeiro clube dentro da zona, com -12.