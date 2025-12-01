Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos tenta engrenar sequência defensiva inédita para escapar do Z4

Peixe busca segunda partida seguida sem sofrer gols e se distanciar de vez da zona de rebaixamento do Brasileirão
O Santos entra em campo nesta quarta-feira (03/12), contra o Juventude, em busca de três pontos fundamentais para se afastar da zona de rebaixamento. Mas a partida no Alfredo Jaconi pode representar também uma marca inédita do time nesta edição do Brasileirão. Afinal, pela primeira vez, o Alvinegro Praiano tem a chance de completar duas rodadas consecutivas sem sofrer gols.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda chega embalada pela vitória por 3 a 0 sobre o Sport, resultado que trouxe alívio, mas não eliminou a pressão. O clube gaúcho, por sua vez, alimenta um dos ataques menos produtivos da Série A. São penas 34 gols marcados, número superior somente aos de Ceará (33) e Sport (28). Jogando em casa, o Juventude fez 21 gols em 18 partidas.

Contudo, o desempenho defensivo do Santos fora de casa é um alerta. Em 18 jogos como visitante, o time levou 31 gols. A última vez que o Peixe não sofreu tentos longe da Vila Belmiro foi há mais de seis meses, em 25 de maio, quando venceu o Vitória por 1 a 0, ainda na 10ª rodada. Desde então, foram 12 compromissos sempre com a rede balançando do lado santista.

No acumulado do campeonato, o Peixe soma 50 gols sofridos, o que deixa a equipe com a sétima defesa mais vazada da competição. Ainda assim, existe confiança na possibilidade de voltar a sair ileso, especialmente pela fragilidade ofensiva do adversário.

Saldo de gols é crucial na vida do Santos

Além dos pontos, o Santos carrega outra preocupação: o saldo de gols. Afinal, o critério de desempate tem desempenhado papel decisivo nesta reta final. Com 41 pontos, os santistas ocupam a 16ª posição e só permanecem fora do Z4 porque possuem saldo de -11, ligeiramente melhor que o do Colorado, primeiro clube dentro da zona, com -12.

