Santos reage no momento decisivo e empurra pressão para o Internacional

Peixe supera rival direto no desempenho recente e ganha fôlego. Clubes chegam empatados em pontos para as duas últimas rodadas do Brasileirão

Considerando as últimas dez rodadas da Série A, o Santos acumulou 13 pontos, sequência que inclui o triunfo no clássico diante do Palmeiras. No mesmo recorte, o Internacional somou apenas nove, desempenho que contribuiu para aproximar ainda mais os dois clubes na classificação.

A vitória sobre o Sport , na Vila Belmiro, ampliou a sensação de virada de chave no Santos justamente na fase mais tensa do Campeonato Brasileiro. O resultado reforçou o contraste entre a curva ascendente do time comandado por Juan Pablo Vojvoda e o declínio do Internacional, adversário direto na briga contra o rebaixamento.

Com isso, ambos chegaram a 41 pontos, lado a lado na tabela. O Santos leva vantagem no saldo de gols (-11 contra -12) e inicia a 37ª rodada fora da zona de rebaixamento, deixando o Colorado na 17ª colocação, a primeira dentro do Z4.

Contudo, a próxima rodada pode definir tudo. O Santos viaja a Caxias do Sul para enfrentar o já rebaixado Juventude, na quarta-feira (03/12), às 19h30. Pouco depois, às 20h, o Internacional visita o São Paulo, na Vila Belmiro, precisando pontuar para não depender de combinações ainda mais improváveis.

Os outros adversários do Santos na luta contra o descenso

Além de Santos e Internacional, a disputa pela permanência envolve outros três clubes em situação crítica. O Ceará, com 43 pontos, também registra apenas nove pontos nos dez jogos mais recentes e chega pressionado à reta final.

Na contramão, dois times apresentaram forte recuperação. Fortaleza, 18º colocado com 40 pontos, conquistou 16 nas últimas dez partidas e sustenta oito jogos de invencibilidade. Por fim, o Vitória, que deixou o Z4 ao derrotar o Mirassol e alcançar 42 pontos, somou 17 no recorte recente, sendo o time mais eficiente entre os ameaçados.