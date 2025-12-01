Santos projeta aumento de receita, mas prevê déficit de R$ 94 milhões para 2026

O resultado negativo previsto ocorre, principalmente, devido ao peso das dívidas. O orçamento considera uma despesa de R$ 174 milhões destinada exclusivamente ao pagamento de débitos acumulados, obrigações com atletas e execuções de processos jurídicos. Se a análise considerasse apenas as receitas contra os gastos operacionais do dia a dia, o Santos teria um superávit de R$ 79 milhões.

O Santos divulgou o parecer com a previsão orçamentária para a temporada de 2026, o último ano da gestão do presidente Marcelo Teixeira. O documento apresenta um cenário de contrastes. A diretoria espera um aumento de 40% nas receitas, alcançando a casa dos R$ 592 milhões. No entanto, o clube projeta terminar o exercício com um déficit de R$ 94 milhões. O Conselho Deliberativo, portanto, analisará e votará esses números na noite desta segunda-feira (01/12).

Santos pretende investir

Apesar do rombo contábil, o clube planeja investir pesado no futebol. O departamento profissional terá um aumento de verba de 31%, saltando de R$ 290 milhões para R$ 381 milhões. As categorias de base também receberão mais atenção, com o investimento subindo de R$ 29 milhões para R$ 53 milhões. Para financiar isso, o Peixe conta com R$ 178,7 milhões em receitas extraordinárias, como a venda de jogadores.

O Conselho Fiscal recomendou a aprovação do orçamento, mas fez alertas importantes. O órgão destaca que projetar um déficit não é o “cenário ideal”, especialmente com a implementação do Fair Play Financeiro da CBF em 2026. Embora a entidade puna apenas com advertência no primeiro ano, o Conselho pede rigor. O grupo sugeriu medidas urgentes, como “cortes inteligentes” de despesas, renegociação de dívidas de curto prazo e um modelo de contratações focado em ativos que se valorizem, evitando contratos longos e caros. Além disso, os conselheiros cobram a concretização do projeto do novo estádio para gerar novas receitas a longo prazo.

