Santos pode ter “colaboração” de rivais na briga contra o rebaixamento; entenda

Palmeiras e São Paulo enfrentam concorrentes diretos do Peixe contra o descenso em seus últimos compromissos no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A possibilidade de rebaixamento para o Santos ainda é real, mesmo após emplacar uma reação na reta final do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano não perde há quatro rodadas, com duas vitórias e dois empates. Em contrapartida ao bom momento, o cenário para a equipe do litoral paulista é complicado. Apesar disso, tem chances de Palmeiras e São Paulo ajudá-lo no desafio de permanecer na elite do futebol brasileiro. A possível ajuda indireta dos rivais pode ocorrer, pois o Alviverde enfrenta o Ceará, um dos candidatos à queda, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Tricolor paulista, os seus dois últimos compromissos no torneio serão contra times que correm risco do descenso. No caso, o Internacional, seu adversário na próxima quarta-feira (03/12), e depois o Vitória, no próximo domingo (07/12).