Santos pode ter “colaboração” de rivais na briga contra o rebaixamento; entenda

Santos pode ter “colaboração” de rivais na briga contra o rebaixamento; entendaPalmeiras e São Paulo enfrentam concorrentes diretos do Peixe contra o descenso em seus últimos compromissos no Brasileirão
A possibilidade de rebaixamento para o Santos ainda é real, mesmo após emplacar uma reação na reta final do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano não perde há quatro rodadas, com duas vitórias e dois empates. Em contrapartida ao bom momento, o cenário para a equipe do litoral paulista é complicado. Apesar disso, tem chances de Palmeiras e São Paulo ajudá-lo no desafio de permanecer na elite do futebol brasileiro.
A possível ajuda indireta dos rivais pode ocorrer, pois o Alviverde enfrenta o Ceará, um dos candidatos à queda, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Tricolor paulista, os seus dois últimos compromissos no torneio serão contra times que correm risco do descenso. No caso, o Internacional, seu adversário na próxima quarta-feira (03/12), e depois o Vitória, no próximo domingo (07/12).
Situação indefinida do Santos no Brasileirão
Assim, a expectativa do Peixe é que os seus rivais conquistem resultados positivos em seus compromissos restantes do Brasileirão. O Verdão ainda tem uma pequena probabilidade de ser campeão brasileiro. Ou seja, um resultado positivo se torna crucial. Já o São Paulo sofreu uma goleada em sua última partida, porém ainda tem a chance de se classificar para a pré-Libertadores.
Importante ressaltar que o Alvinegro Praiano depende apenas de suas próprias forças para confirmar sua permanência na Série A. Atualmente, mesmo com o cenário positivo de quatro jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, a equipe soma 41 pontos. O Internacional, primeiro tive a integrar a zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação.
Inclusive, os dois últimos duelos do Santos no Brasileirão são contra Juventude, que já teve a confirmação da sua queda, na próxima quarta-feira (03/12), no Alfredo Jaconi. Na sequência, encerra a sua participação no torneio contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, no próximo domingo (07/12).