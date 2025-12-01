Repórter da Globo é “provocado” por jogador do Flamengo após título da Libertadores

Repórter da Globo é “provocado” por jogador do Flamengo após título da LibertadoresRubro-Negro superou o Palmeiras por 1 a 0, no Monumental de Lima, para sagrar-se primeiro brasileiro tetracampeão da América
O zagueiro Léo Ortiz não perdeu a oportunidade de celebrar o tetracampeonato da Libertadores, conquistada sobre o Palmeiras, com uma ‘cutucada’ em Fred Bruno, da Globo. Em entrevista pós-jogo, o zagueiro do Flamengo brincou com a reação do jornalista da GeTV, declaradamente palmeirense, diante da conquista rubro-negra.
“Tortura com ele [Fred Bruno]; Viu os caras colocarem o patch novo aqui”, brincou. Como se não bastasse, o jornalista ainda retornou ao Brasil em um voo repleto de rubro-negros. Ele, inclusive, gravou um storie de dentro do avião e registrou: “Obrigado, Palmeiras”.
Fred já demonstrou emoção em outras coberturas, como na eliminação do clube paulista no Mundial de Clubes de 2025, quando apareceu “quase chorando” na transmissão. Apesar da provocação, zagueiro e jornalista mantêm relação de amizade e são próximos.
Recuperação intensa
O zagueiro passou por um período de recuperação acelerado para ficar apto ao técnico Filipe Luís na decisão, apesar de não ter ido a campo. Ortiz sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo durante a semifinal contra o Racing e ficou fora dos treinos até a semana da decisão continental.
Titular em dez jogos na campanha, o zagueiro iniciou no banco e abriu espaço para Danilo no time. Quis o destino que justamente o defensor ‘suplente’ marcasse o gol do título rubro-negro, aos 22 minutos da etapa final. Já Ortiz levantou o quinto troféu pelo clube, somando-se à Copa do Brasil 2024, Supercopa de 2025 e os Cariocas de 2024 e 2025.
Camisa do Flamengo
O zagueiro ganhou ainda mais destaque junto à torcida durante a festa nas ruas do Rio de Janeiro. No trio elétrico que percorreu o centro da cidade, Ortiz apareceu com uma camisa personalizada que carregava uma frase simbólica do clube.
“Se tivesse que morrer pelo Flamengo, eu morreria em campo”.
