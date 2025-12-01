Repórter da Globo é “provocado” por jogador do Flamengo após título da Libertadores

Rubro-Negro superou o Palmeiras por 1 a 0, no Monumental de Lima, para sagrar-se primeiro brasileiro tetracampeão da América

O zagueiro Léo Ortiz não perdeu a oportunidade de celebrar o tetracampeonato da Libertadores, conquistada sobre o Palmeiras, com uma ‘cutucada’ em Fred Bruno, da Globo. Em entrevista pós-jogo, o zagueiro do Flamengo brincou com a reação do jornalista da GeTV, declaradamente palmeirense, diante da conquista rubro-negra.

“Tortura com ele [Fred Bruno]; Viu os caras colocarem o patch novo aqui”, brincou. Como se não bastasse, o jornalista ainda retornou ao Brasil em um voo repleto de rubro-negros. Ele, inclusive, gravou um storie de dentro do avião e registrou: “Obrigado, Palmeiras”.