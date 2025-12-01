Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulgar minimiza polêmica na final da Libertadores

Jogador deu entrada forte em Bruno Fuchs, do Palmeiras, e escapou de expulsão
Protagonista do lance mais polêmico da final da Libertadores, no último sábado (29), em Lima, no Peru, Pulgar minimizou a jogada. Na festa do tetracampeonato continental do Flamengo, neste domingo (30), no Centro do Rio de Janeiro, o volante chileno voltou a ser assunto. Assim, quando questionado sobre a entrada em Bruno Fuchs, do Palmeiras, ele minimizou e reforçou seu estilo de jogo.

“Aqui, se você joga uma final 100%, acontece isso. Se você joga 10%, te expulsam. Como eu jogo 100%, fiquei em campo. Estou feliz”, disse o volante chileno.

O lance ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo. Após Bruno Fuchs parar Arrascaeta com falta no meio-campo e tentar segurar a bola para atrasar o jogo, Pulgar tentou tirar a bola dos pés do jogador do Palmeiras. Portanto, na tentativa, acertou a canela do adversário com a sola. O árbitro argentino Darío Herrera, no entanto, alegou falta de força suficiente no impacto.

A decisão da arbitragem irritou o Palmeiras. O VAR, aliás, não chamou Darío Herrera para rever o lance. Dessa forma, o árbitro apenas deu continuidade ao jogo após aplicar cartão amarelo para Pulgar.

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 e conquistou o tetracampeonato da Libertadores. Dessa forma, o Rubro-Negro se tornou o primeiro brasileiro a conquistar quatro vezes a competição continental. O Mais Querido ainda pode conquistar o Brasileirão, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), diante do Ceará, pela 37ª rodada.

