Pulgar minimiza polêmica na final da Libertadores

“Aqui, se você joga uma final 100%, acontece isso. Se você joga 10%, te expulsam. Como eu jogo 100%, fiquei em campo. Estou feliz”, disse o volante chileno.

Protagonista do lance mais polêmico da final da Libertadores, no último sábado (29), em Lima, no Peru, Pulgar minimizou a jogada. Na festa do tetracampeonato continental do Flamengo , neste domingo (30), no Centro do Rio de Janeiro, o volante chileno voltou a ser assunto. Assim, quando questionado sobre a entrada em Bruno Fuchs, do Palmeiras, ele minimizou e reforçou seu estilo de jogo.

O lance ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo. Após Bruno Fuchs parar Arrascaeta com falta no meio-campo e tentar segurar a bola para atrasar o jogo, Pulgar tentou tirar a bola dos pés do jogador do Palmeiras. Portanto, na tentativa, acertou a canela do adversário com a sola. O árbitro argentino Darío Herrera, no entanto, alegou falta de força suficiente no impacto.

A decisão da arbitragem irritou o Palmeiras. O VAR, aliás, não chamou Darío Herrera para rever o lance. Dessa forma, o árbitro apenas deu continuidade ao jogo após aplicar cartão amarelo para Pulgar.

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 e conquistou o tetracampeonato da Libertadores. Dessa forma, o Rubro-Negro se tornou o primeiro brasileiro a conquistar quatro vezes a competição continental. O Mais Querido ainda pode conquistar o Brasileirão, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), diante do Ceará, pela 37ª rodada.

