Presidente do Flamengo manda recado aos rivais: “Guarda para ficar p… na quarta”

Em vídeo após conquista da Libertadores, Luiz Eduardo Baptista esbanja confiança no título do Campeonato Brasileiro contra o Ceará

“Não fica p…, não. Guarda para quarta-feira para ficar p… uma vez só. Está bom? Assim é melhor (risos)”, provocou presidente do Flamengo.

O clima de festa segue no Flamengo após c onquista do tetracampeonato da Libertadores . O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, também está confiante no título do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Afinal, o Rubro-Negro recebe o Ceará às 21h30 (de Brasília) no Maracanã e precisa de apenas uma vitória para soltar o grito. Em vídeo que circula nas redes sociais, o dirigente mandou um recado com provocação aos rivais:

No Brasileirão, o Fla é o líder isolado com 75 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras faltando dois jogos para o fim. Na última rodada, o time visita o Mirassol no próximo domingo. O time, portanto, precisa de apenas dois pontos em duas rodadas para confirmar a conquista sem depender de outros resultados.

Com o título da Libertadores, o Rubro-Negro, assim, se igualou a Estudiantes e River Plate como tetracampeões do torneio. Já o Brasil chegou a 25 conquistas e empatou com os argentinos no ranking por países. O Independiente segue como maior vencedor da história, com sete troféus (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984).

