Portugal x Brasil (Feminino): onde assistir e escalações

Portugal x Brasil (Feminino): onde assistir e escalaçõesEm fases distintas, seleções entram em campo nesta terça-feira (2), às 16h45 (de Brasília), em amistoso de futebol feminino
A Seleção Brasileira Feminina enfrenta Portugal nesta terça-feira (2), no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília), em amistoso de futebol feminino. Antes de enfrentar as Lusas, o Brasil perdeu para a Noruega em La Línea, Cádiz, na Espanha. A derrota brasileira, afinal, encerrou uma sequência de oito jogos invictos da seleção feminina. Otimista para o ciclo da Copa do Mundo de 2027, a Amarelinha tenta encerrar a temporada de forma positiva. Do outro lado, a seleção portuguesa, entretanto, tenta dar volta por cima o quanto antes antes da competição mundial.
Onde assistir
A partida entre Portugal e Brasil, em jogo amistoso, terá a transmissão do Sportv.
Como chega Portugal
As portuguesas vêm de 13 jogos em 2025. São duas vitórias, três empates e oito derrotas, com 11 gols marcados e 35 sofridos. O último duelo das Lusos ocorreu também em amistoso contra a Holanda, em novembro, quando perdeu por 2 a 1. A equipe do técnico Francisco Neto, aliás, entra em campo também buscando recuperação após ano abaixo do esperado, com eliminações precoces na Women’s Nations League e também na Eurocopa Feminina.
Além do momento complicado, as portuguesas não vão contar com Kika Nazareth. Afinal, a principal jogadora da equipe lusitana se lesionou no último jogo da equipe, contra a Holanda.
Como chega o Brasil
Entre jogos oficiais e amistosos, a Seleção Brasileira realizou 14 jogos nesta temporada. São nove vitórias, dois empates e três derrotas. Além de 34 gols marcados e 18 sofridos. A última partida do Brasil foi no tropeço para a Noruega, por 3 a 1, na sexta-feira (28). A equipe, aliás, não teve uma boa atuação e procura retomar o bom momento.
O técnico Arthur Elias, por fim, também conta com desfalques. Duda Sampaio ficou fora do confronto contra a Noruega após sentir desconforto no pé. Além disso, a goleira Cláudia e a lateral Yasmim também preocupam a comissão técnica após sentirem desconforto no ombro e no joelho, respectivamente. Sendo assim, o comandante deve analisar cuidadosamente as opções disponíveis.
PORTUGAL x BRASIL
Amistoso Feminino
Data-Hora: 2/12/2025 (terça-feira), às 16h45 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal de Aveiro (POR)
PORTUGAL: Patricia Morais; Bea, Diana Gomes, Carole Costa, Catarina Amado; Tatiana Pinto, Dolores Silva, Andreia Faria; Andreia Jacinto, Ana Capeta, Telma Encarnação. Técnico: Francisco Neto.
BRASIL: Lorena; Tarciane, Isa Haas e Mariza; Bruninha, Angelina, Duda Sampaio (Ary Borges), Gabi Portilho e Isabela (Yasmim); Bia Zaneratto e Luany. Técnico: Arthur Elias.
