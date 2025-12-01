Portugal x Brasil (Feminino): onde assistir e escalações

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta Portugal nesta terça-feira (2), no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília), em amistoso de futebol feminino. Antes de enfrentar as Lusas, o Brasil perdeu para a Noruega em La Línea, Cádiz, na Espanha. A derrota brasileira, afinal, encerrou uma sequência de oito jogos invictos da seleção feminina. Otimista para o ciclo da Copa do Mundo de 2027, a Amarelinha tenta encerrar a temporada de forma positiva. Do outro lado, a seleção portuguesa, entretanto, tenta dar volta por cima o quanto antes antes da competição mundial.

Como chega Portugal

As portuguesas vêm de 13 jogos em 2025. São duas vitórias, três empates e oito derrotas, com 11 gols marcados e 35 sofridos. O último duelo das Lusos ocorreu também em amistoso contra a Holanda, em novembro, quando perdeu por 2 a 1. A equipe do técnico Francisco Neto, aliás, entra em campo também buscando recuperação após ano abaixo do esperado, com eliminações precoces na Women’s Nations League e também na Eurocopa Feminina.

Além do momento complicado, as portuguesas não vão contar com Kika Nazareth. Afinal, a principal jogadora da equipe lusitana se lesionou no último jogo da equipe, contra a Holanda.

Como chega o Brasil

Entre jogos oficiais e amistosos, a Seleção Brasileira realizou 14 jogos nesta temporada. São nove vitórias, dois empates e três derrotas. Além de 34 gols marcados e 18 sofridos. A última partida do Brasil foi no tropeço para a Noruega, por 3 a 1, na sexta-feira (28). A equipe, aliás, não teve uma boa atuação e procura retomar o bom momento.

O técnico Arthur Elias, por fim, também conta com desfalques. Duda Sampaio ficou fora do confronto contra a Noruega após sentir desconforto no pé. Além disso, a goleira Cláudia e a lateral Yasmim também preocupam a comissão técnica após sentirem desconforto no ombro e no joelho, respectivamente. Sendo assim, o comandante deve analisar cuidadosamente as opções disponíveis.