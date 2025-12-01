Paolo Guerrero engana goleiro e marca em cobrança inusitada na Kings League

Atacante do Alianza Lima surpreende ao bater o “pênalti do presidente” pela seleção do Peru, que se prepara para a Kings World Cup Nations

Paolo Guerrero sempre encontrou maneiras criativas de decidir partidas, mas desta vez o atacante levou a ousadia a outro nível. Já em plena atuação como presidente da Seleção do Peru na Kings League, o ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Internacional protagonizou um dos lances mais curiosos da semana durante um amistoso preparatório para a Kings World Cup Nations.

Recém-anunciado como presidente peruano na segunda edição da Copa do Mundo de Nações da Kings League, torneio que será disputado no Brasil, Guerrero esteve em campo na última terça-feira para bater um pênalti do presidente, recurso famoso nas partidas da competição. E ele não decepcionou.