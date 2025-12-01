Palmeiras tem aproveitamento de Z4 no momento mais decisivo do ano

Com queda brusca de desempenho em novembro, Verdão amarga vice da Libertadores, se distancia do título brasileiro e vê pressão aumentar / Crédito: Jogada 10

A reta final de 2025 trouxe ao Palmeiras um cenário que contrasta com a solidez apresentada ao longo da temporada. Justamente no mês mais importante do ano, em meio à briga pelo Brasileirão e à decisão da Libertadores, o time de Abel Ferreira despencou de rendimento e registrou seu pior aproveitamento na temporada. Afinal, a equipe conquistou apenas 33% dos pontos disputados em novembro. O desempenho, similar ao de clubes ameaçados pelo rebaixamento, afastou o Verdão das duas taças que ainda disputava. Foram oito partidas no mês, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. A última delas, o 1 a 0 para o Flamengo na final da Libertadores, sábado (29/11), que consolidou o vice-campeonato. A equipe já soma seis jogos sem vencer.

“Tivemos uma queda de rendimento no último mês, não quero buscar desculpas, não gosto de me vitimizar. Cometemos erros nos jogos que não vencemos, temos que melhorar para o ano que vem, para não repetir os erros”, disse Piqurez, após a final da Libertadores. Abel Ferreira também avaliou o impacto da oscilação, destacando o golpe sofrido na decisão. “O jogo foi decidido em um detalhe de bola parada, fica a experiência de um grupo que foi construído nesse ano com lesões importantes. Estamos no final da temporada, esses dois últimos meses foram muito difíceis para nós”, completou o treinador. Palmeiras cai de rendimento apenas em novembro A curva negativa contrasta com o fim de outubro, quando o Palmeiras goleou a LDU por 4 a 0 e garantiu vaga na final da Libertadores. Depois, abriu novembro com vitórias sobre Juventude e Santos. A partir daí, o time desandou, coincidindo com o período em que sofreu com perdas de jogadores convocados para a Data Fifa. Entre eles Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Flaco López, Sosa e Vitor Roque.

Aliás, as derrotas para Mirassol e Santos, somadas aos empates contra Vitória e Fluminense no Allianz Parque, ampliaram a pressão interna e pesaram diretamente na disputa do Brasileirão. Com a queda de rendimento, o Flamengo abriu vantagem, e Abel chegou a admitir que o “campeonato estava entregue”. Assim, levou o clube a poupar titulares no duelo contra o Grêmio para priorizar a final da Libertadores. Mesmo com mais dias de preparação, o Palmeiras não conseguiu render em Lima e acabou derrotado pelo Flamengo, ampliando a sequência negativa. Agora, vive um final de temporada desafiador e pode assistir o rival carioca confirmar o título nacional já na quarta-feira, caso vença o Ceará, fora de casa. Assim, o Palmeiras volta a campo na quarta-feira (03/12), contra o Atlético-MG, às 21h30, na Arena MRV, em jogo adiado da 34ª rodada. Contudo, a despedida da temporada será no domingo (07/11), diante do Ceará, no Castelão.