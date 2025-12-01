Novo presidente abre o jogo sobre SAF no Fluminense

“Se ela (SAF) vai sair do papel, é algo muito mais distante. Como eu disse a vocês, no dia que o Fluminense recebeu a procura do investidor, ela teve apresentação ao Conselho no mesmo momento. De lá para cá, a gente parou todo o processo para focar no período eleitoral, porque acho que não seria bom para ninguém tratar dois temas complexos ao mesmo tempo. Então, o foco foi na eleição. Agora a gente pode avançar com essa trajetória, no passo a passo”, disse, em coletiva nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

Novo presidente eleito do Fluminense , Mattheus Montenegro terá alguns desafios para cumprir assim que assumir a gestão na próxima temporada. Uma das mais importantes é o debate sobre a implementação ou não da Sociedade Anômina do Futebol (SAF). Ele avaliou os próximos passos do projeto.

Além disso, Mattheus Montenegro confirmou que todos os possíveis interessados passaram por um processo de avaliação de todos os envolvidos na política do Fluminense.

“A gente se comprometeu a criar uma comissão interna para analisar a proposta e também criar uma comissão externa. Tem alguns pontos que a gente quer voltar à mesa para discutir com o investidor. Eu já antecipei que a gente vai discutir a questão do aporte, a gente vai discutir a questão do investimento como está planejado para os 10 anos e a penalidade se isso não acontecer, e algumas outras coisas ao longo do caminho”, contou.

A proposta para SAF do Fluminense

O Fluminense recebeu uma oferta da Lazuli Partners e LZ Sports, que prevê um investimento total de R$ 6,9 bilhões em dez anos e um aporte inicial de R$ 500 milhões. O projeto, no entanto, só sai do papel se tiver aprovação em Assembleia Geral.

“Eu acho que o torcedor pode ter certeza que nada vai ser feito com pressa, que vai ter muita discussão ainda sobre esse assunto. Muita gente ainda tem muitas dúvidas, e o nosso foco é esclarecer todas elas. Então, uma parte é melhoria na proposta, uma parte é criar uma governança, que são essas comissões analisando o tema, e assim a gente vai caminhando em paralelo até o tempo em que a proposta vai poder ser apresentada”, disse.